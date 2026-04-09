Андрей Накрошаев возглавил Череповец

Депутаты Череповецкой городской думы на внеочередном заседании избрали главой города Андрея Накрошаева, который с конца февраля исполнял обязанности градоначальника. Как сообщили в пресс-службе парламента, кандидатура господина Накрошаева была поддержана в ходе тайного голосования.

Как передает «Интерфакс», после объявления результатов избранный мэр принес присягу. Председатель думы Илья Ивашов пообещал конструктивное взаимодействие с новым главой.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале сообщил, что он пожелал Андрею Николаевичу успехов в непростой работе для повышения качества управления городским пространством.

Предшественник господина Накрошаева на этом посту Роман Маслов 26 февраля перешел в Совет Федерации — его наделили полномочиями сенатора от Заксобрания региона.

Андрей Накрошаев родился 7 октября 1984 года в Вологде. Окончил юридический факультет Вологодского государственного педагогического университета. С 2017 по 2024 год работал в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Вологды, в октябре 2024 года стал мэром этого города.