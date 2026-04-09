«Белогорье» в трех сетах обыграло «Урал» в первом матче второго раунда Кубка

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над уфимским «Уралом» в первом матче второго раунда Кубка России. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей (25:18, 25:19, 25:21).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Белогорье» Фото: ВК «Белогорье»

По итогам матча белгородцы значительно превзошли соперника в атаке (73% против 45%), уступив в приеме (52% против 58% у хозяев). Также гости доминировали на блоке (11 против 2), допустив при этом 20 ошибок против 13 у соперника. Ответный матч между командами пройдет 12 апреля.

В начале апреля «Белогорье» проиграл новосибирскому «Локомотиву» в третьем матче четвертьфинальной серии Суперлиги. Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3:1 (21:25, 25:10, 25:22, 25:20).

Ульяна Ларионова