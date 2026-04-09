Околоземное пространно
Участники Российского космического форума доложили об успехах и пожаловались на проблемы
Главным событием продолжающейся в России Недели космоса стал прошедший 9 апреля в Москве первый Российский космический форум. На нем руководство отрасли обозначило ключевые направления ее развития — от запуска многоразовых ракет до создания собственной орбитальной станции. Но в дискуссиях на полях форума его участники говорили не столько о новых перспективных проектах, сколько о том, как решить тормозящие космическую сферу проблемы с кадрами и ресурсами.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Об основных ориентирах развития отрасли участникам форума рассказал, открывая пленарное заседание, первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, Россия делает ставку на снижение стоимости запусков и развитие многоразовых технологий: уже утверждены технические задания на ракету среднего класса «Амур-СПГ» и прототип возвращаемой первой ступени.
«Пуск и посадка экспериментального образца должны состояться в 2028-м. Это очень важный шаг»,— отметил господин Мантуров. Он также напомнил, что в активную фазу входит проект Российской орбитальной станции, развертывание первого модуля которой также запланировано на 2028 год: это необходимо, «чтобы обеспечить непрерывное пребывание в космосе». Отдельный акцент в его докладе был сделан на снижении стоимости пусковых услуг, развитии спутниковой группировки и расширении международного сотрудничества, включая развитие инфраструктуры ГЛОНАСС за рубежом.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сосредоточился на более прикладных вопросах. «Основные для нас магистральные направления — это развитие технологий для общества, для граждан и для страны»,— пояснил он, перечислив несколько таких направлений — от навигации и связи до метеорологии и высокоточной картографии. В числе первоочередных ориентиров господин Баканов упомянул и лунную программу: сканирование Луны также запланировано на 2028 год. В целом же отрасль, отметил глава госкорпорации, находится в стадии трансформации, связанной с переходом к новой модели космической экономики, где ключевую роль начинают играть данные, сервисы и участие частного сектора.
В конце выступления Дмитрий Баканов затронул и тему кадров. В России, по его данным, уже действует около 400 космических классов, и их число планируется увеличить до 500. Ежегодно 28 профильных вузов выпускают около 4,5 тыс. специалистов — так формируется база для притока новых кадров. А одним из способов привлечения молодежи как важнейшего условия дальнейшего развития как раз и является проведение нынешней Недели космоса, подытожил глава «Роскосмоса».
Кадровая тема стала одной из основных и в дискуссиях на других площадках форума.
Ведущий инженер лаборатории робототехники МГУ Антон Рогачев привел печальный пример из собственной практики: двое из трех участников российской команды — серебряного призера международного соревнования — уехали в аспирантуру в США, потому что «там есть полноценное направление космической робототехники, а в России нет».
На старте карьеры космический инженер не может конкурировать по доходам со специалистами в IT или банковском секторе — разрыв достигает трехкратных величин, посетовал господин Рогачев. При этом молодые специалисты часто не получают доступа к сложным и ответственным проектам.
Критические оценки текущего состояния космической отрасли звучали и в других выступлениях на форуме. Например, генеральный конструктор головного КБ космических систем ООО «Интсис» Николай Севастьянов пожаловался, что даже при наличии необходимого научного и инженерного задела многие проекты сталкиваются с проблемами на этапе реализации, и призвал активнее привлекать частные компании к разработке и внедрению новых продуктов. Советник председателя Союза авиапроизводителей России Сергей Хапров констатировал, что сейчас космическая отрасль, как и вся российская экономика, действует как «крепость в осаде» и не имеет релевантного опыта выхода на внешние рынки. А решение задач по масштабированию проектов, по его словам, осложняется внешним давлением и обилием проектов, которые ранее не довели до практического результата из-за недостатка финансирования.