Тарифная война за новые возможности

Протекционизм США подталкивает Евросоюз к активной торговой экспансии, такой вывод содержится в свежей аналитической записке немецкого экономического института ifo. При грамотной стратегии ЕС новые торговые соглашения с объединением МЕРКОСУР, с Индией и другими странами могут не только компенсировать потери от американских тарифов, но и усилить позиции Европы, полагают эксперты.

Тарифная политика президента США Дональда Трампа становится серьезной проверкой на устойчивость для экспортной модели Евросоюза, отмечают эксперты ifo в аналитической записке. В базовом сценарии, представленном в работе, речь идет о сохранении нынешних условий торговли ЕС с США, то есть о сочетании секторальных американских пошлин, в том числе на сталь, алюминий и автомобили, с 15-процентным тарифом на европейскую продукцию в целом.

Последствия для ЕС при сохранении такого режима на первый взгляд не выглядят слишком масштабными: совокупный экспорт сокращается примерно на 1%, ВВП — на 0,08%. Однако за сравнительно небольшим ухудшением общих показателей скрывается более выраженный спад в отраслях, которые формируют экспортный потенциал европейской экономики. Речь идет в том числе об автомобильной и легкой промышленности, а также о металлургии: именно в этих секторах снижается добавленная стоимость, то есть их вклад в выпуск и экономический рост в целом.

На страновом уровне картина также выглядит неоднородной: заметнее всего торговый режим США продолжит бить по Германии и Бельгии как по экспортно ориентированным экономикам.

Альтернативой такому сценарию аналитикам видится использование Евросоюзом открывшегося окна возможностей для перестройки торговой стратегии. Авторы работы предлагают ускорить заключение торговых соглашений с семью партнерами — МЕРКОСУР (объединение стран Южной Америки), Индией, Индонезией, ОАЭ, Малайзией, Таиландом и Австралией. Сейчас ни с одной из этих стран у ЕС нет полноценно работающего соглашения о свободной торговле, но такой документ уже подписан с МЕРКОСУР (должен вступить в силу в мае), некоторые договоренности достигнуты с Индией, Австралией и Индонезией, с остальными переговоры продолжаются.

Названные государства, подчеркивают авторы работы, уже сегодня формируют около 13% мирового импорта, что сопоставимо с Китаем, но доля ЕС на этих рынках остается ниже 10% и в последние десятилетия почти не растет. Это признак нереализованного потенциала: спрос на европейскую продукцию в этих странах есть. Страны этой группы при этом различаются по своей роли в торговле с ЕС. Так, Индия и МЕРКОСУР могут стать крупнейшими партнерами союза в целом, ОАЭ и Австралия важны, прежде всего, как рынки сбыта, а Малайзия, Таиланд и Индонезия — как источники импорта. Для Европы это означает возможность не только расширить экспорт, но и частично диверсифицировать закупки.

Помимо базового сценария авторы рассматривают вариант, при котором американские пошлины сохраняются на том же уровне, а Евросоюз заключает с этими странами торговые соглашения.

В работе выделены два варианта развития событий: первый предполагает частичное снижение барьеров, второй — практически полную их отмену. Даже в первом случае совокупный экспорт ЕС увеличивается примерно на 1,3% по сравнению с «дотарифным» уровнем, то есть полностью компенсирует потери от ограничений США. При более глубокой интеграции рост достигает уже 3,4%. ВВП Евросоюза в этих сценариях увеличивается на 0,18% и 0,43% соответственно.

Наиболее заметный разворот динамики прогнозируется в промышленности, серьезный рост добавленной стоимости ожидается в том числе в обрабатывающем секторе. Менее конкурентоспособные сектора, например, производство одежды, могут столкнуться с дополнительным давлением со стороны импортной продукции из стран-партнеров. Сельское хозяйство и добывающие отрасли в описанных сценариях также демонстрируют умеренное сжатие деловой активности, однако авторы отдельно подчеркивают, что в реальности полная либерализация торговли в этих сегментах маловероятна, а значит, и масштаб потерь может оказаться существенно скромнее.

Кристина Боровикова