«В вопросах помощи важно не стесняться»

Наводнение в Дагестане объединило всю республику — пострадавшим помогают волонтеры, а местные фонды собирают для них деньги. Гуманитарную помощь для республики отправляют уже со всей страны: как крупные организации, например Российский Красный Крест и «Народный фронт», так и религиозные общины и дагестанские землячества. Иногда небольшие инициативы вырастают в массовый сбор. Так случилось в Государственном университете управления (ГУУ) в Москве, где студенческое предложение поддержано администрацией вуза. Корреспондент “Ъ” Полина Ячменникова пообщалась со студентами и узнала, что инициатива ребят помогает им и укреплять интернациональную дружбу, и становиться настоящими управленцами.

Последствия наводнения в Дагестане, поселок Мамедкала

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Последствия наводнения в Дагестане, поселок Мамедкала

В небольшом посте на сайте ГУУ перечислено, что именно нужно приносить: это теплая одежда, средства гигиены и продукты питания длительного хранения. Перед приездом просят связаться с координаторами — контакты двух студентов указаны прямо там же: в вузе пропускная система и самостоятельно пройти внутрь не удастся. Добирающихся на метро встречает третьекурсник Марат Бакаев. У проходной он соглашается поймать и корреспондента “Ъ” и сразу извиняется, что долго не отвечал на сообщение: в последние три дня приходится быть постоянно на телефоне. Охранники узнают Марата моментально, шутливо вздыхают, ищут в списках фамилию очередного гостя и, только проверив паспорт, запускают на территорию.

«Ну службе безопасности мы, конечно, устроили стресс,— улыбается Марат.— Сейчас же повышенные меры контроля. Но, к счастью, удалось договориться». Молодой человек, ловко ориентируясь в лабиринтах вуза, идет в комнату, где организован сбор и по пути рассказывает о себе. Он родился в Дагестане, но еще до поступления в вуз переехал в Москву, на родине у него осталось много друзей, а в вузе он возглавляет дагестанское землячество.

«В выходные стало понятно, что ситуация в республике критическая, нужна помощь. В понедельник мы обсудили, что сможем организовать это силами нашего Клуба интернациональной дружбы — чтобы преподаватели и студенты, кто хочет помочь, могли принести вещи и еду,— и я пошел согласовывать это с администрацией,— рассказывает Марат.— Выяснилось, что с таким предложением к руководству вуза обратились сразу несколько студентов — и там предложили сделать сбор более массовым, принимая помощь от людей и за пределами университета».

Сотрудница управления молодежной политики вуза Марианна Лорецян рассказывает, что отдельно пришлось договариваться, чтобы приезжающих на своих автомобилях пускали на парковку внутрь, потому что за территорией она платная.

«Все наши землячества анонсировали у себя в соцсетях сборы. Сообщество выпускников подключилось, но мы все равно не думали, что будет так много народу»,— замечает девушка.

7 и 8 апреля удалось собрать 30 коробок, при этом 25 человек, которые принесли одежду и еду, были не из университета.

«Мы с десяти до семи собираем все, но вчера позвонили девушки и говорят "раньше восьми не сможем приехать, но очень хотим помочь". Мы, конечно, задержались. И сейчас звонят, договариваются. Сегодня тоже допоздна всех ждать будем»,— вспоминает Марат. В этот момент мы оказываемся у комнаты сбора помощи. Перед ней сидят две девушки и ведут лист учета оказавших помощь, одна из них окликает Марата: «Занеси внутрь, мы сами не дотащим». За ее спиной — два набитых пакета из супермаркета.

Даже в большой по размеру комнате становится понятно, что 30 коробок — это очень много. В открытых ящиках заметно детское питание, целые комплекты подушек, коробки с гречкой, баранками и туалетной бумагой. За сортировку вещей отвечает Амина Багатырова, тоже из дагестанского землячества. Девушка смущенно улыбается и объясняет, что в первую очередь старается разложить все так, чтобы уже тем, кто будет распределять это на месте, в Дагестане, было удобно.

«Всегда важно проверить одежду, чтобы она оказалась хорошей, без брака, ну и нужной»,— добавляет она. Не все вещи подходят для гуманитарной помощи, но забирать обратно их обычно отказываются. Студенты нашли решение и неподходящую одежду, предлагают команде КВН вуза — на реквизит для игр: «Жертвователи не против — это у них только вызывает улыбку». В комнату то и дело заглядывают студенты, обнимают друг друга, спрашивают, чем помочь.

Второкурсница Динара Джабиева, недавно сидевшая с листом учета перед комнатой, смеется, что уже пришли ребята к ней на смену.

«У нас тут вообще получается настоящая дружба народов — все помогают вообще независимо от религий. Сейчас девочка-грузинка будет, потом армянка придет, потом татарка, русские — мы все общаемся внутри — и всегда на подхвате»,— добавляет она.

Амина кивает: «Да, просто приходят студенты-старшекурсники, вечером поймают, спрашивают, нужна ли помощь, и приходят вместе со мной все сортировать, разбирать пакеты». «Студенты же, как обычно шутят, народ бедный,—подхватывает Марат.— Но в вопросах помощи важно не стесняться: если есть желание — одна пачка гречки — уже помощь, которой мы очень рады».

За доставку собранных вещей отвечает еще один студент — Рамазан Рахманов. Он честно признается, что это «задачка не из легких». Изначально, когда идею сбора только обсуждали, молодой человек предполагал, что вещей будет немного и он договорится с водителями, которые возят в Махачкалу и Дербент рейсовые автобусы, все отправит и оплатит доставку самостоятельно.

«Но потом стало ясно, что на эти объемы нужен отдельный автобус — и не один, сейчас подключаем все свои связи и связи вуза, чтобы договориться уже о такой большой транспортировке»,— объясняет он. Рамазан и сам уже закупал вещи: «В какой-то момент оказалось, что среди собранных товаров не очень много средств гигиены,— договорились с сообществом выпускников вуза, они собрали деньги, отправили мне, я уже покупал».

Чтобы заниматься сбором, студентам пришлось отпрашиваться с пар. Марат даже грустит, что пропускает некоторые: «Сейчас на третьем курсе самые полезные пары, по специальности». Но все преподаватели относятся к этому с пониманием и поддерживают учеников. Молодой человек отмечает, что без их согласия осуществлять свои инициативы было бы гораздо сложнее. Поддерживает подход и ректор вуза Владимир Строев.

«Мы же здесь воспитываем управленцев, будущих руководителей больших организаций и ведомств,— рассказал он корреспонденту “Ъ”,— а они все должны понимать на практике, как помогать людям, как это организовать». Господин Строев добавляет, что главное в студенческих инициативах — что это «волонтерство не техническое, а по собственному желанию», и, чтобы его не отбить, нужно активно их поддерживать. Опыт же больших сборов помощи есть в вузе после того, как гуманитарные грузы собирали в стенах вуза для пострадавших регионов в СВО. Принести вещи в ГУУ все желающие смогут до вечера 10 апреля.

Полина Ячменникова