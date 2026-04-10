Изымаемую землю проверили на конституционность

Конституционный суд (КС) РФ вынес постановление по делу тверского предпринимателя, у которого изъяли участок земли в 4,3 га для строительства автотрассы. Бизнесмен жаловался, что земля изъята немедленно, а компенсацию за нее пришлось отсуживать полгода. В Гражданском кодексе РФ оговорен предварительный порядок возмещений, но суды трактуют его по-разному, что противоречит конституции, счел заявитель. В КС не нашли нарушений Основного закона, но определили, что экс-владельцы земель могут требовать от властей или госкомпаний уплаты процентов по ставке ЦБ за весь период с момента изъятия до выплат компенсации.

С жалобой в КС обратился тверской предприниматель Александр Краснощеков, владевший 4,3 га земли в поселении Каблуковском Тверской области. В апреле 2024 года его участок был изъят в арбитражном суде региона под строительство автотрассы М-11 по иску госкомпании «Автодор». Суд определил компенсацию за участок в 899,5 тыс. руб., но господин Краснощеков c ней не согласился. В августе 2024 года тот же арбитраж по требованию компании выделил разбирательство о размере компенсации в отдельное производство.

В марте 2025 года был определен новый размер выплат — 1,92 млн руб. В ходе разбирательств предприниматель упирал на то, что по ст. 279 и 281 Гражданского кодекса (ГК) РФ, а также ст. 56.11 Земельного кодекса (ЗК) РФ изъятие участков для госнужд возможно лишь при «предварительном и равноценном возмещении» и переход прав на такие земли возможен лишь после выплат. Но суды толкуют эти нормы иначе, допуская изъятие недвижимости без предварительных компенсаций, заявлял господин Краснощеков. Эту позицию бизнесмен отстаивал в Четырнадцатом апелляционном арбитражном суде и Арбитражном суде Северо-Западного округа, однако его жалобы не были удовлетворены. Тогда господин Краснощеков обратился в КС, указав на неопределенность норм ГК РФ и ЗК РФ об изъятиях, подчеркнув, что размер его компенсации суд определил лишь через полгода после перехода участка государству.

В постановлении КС от 9 апреля напоминается, что выделять споры о размере компенсаций в отдельные разбирательства можно, если владелец не использует земельный участок или промедление с изъятием грозит здоровью, правам граждан или безопасности государства.

Но землевладельцу все равно нужно обеспечить предварительную компенсацию, а при отказе забрать ее — внести эту сумму на депозит у нотариуса, сообщили в высшей инстанции. В суде согласны, что в деле заявителя есть «признаки нарушения прав», так как суд выделил в отдельное производство разбирательство о компенсациях одновременно с немедленным изъятием спорного земельного участка.

«Не должно поощряться несвоевременное или ненадлежащее осуществление функций по изъятию участков», когда бездействие властей несет риски правам и интересам других лиц, подчеркивают в инстанции. Суд также назвал «недопустимым» предлагать собственнику земли «заниженный» размер компенсации. В итоге КС не нашел противоречий спорных статей ГК РФ и ЗК РФ Основному закону. Но указал, что в случае «некорректных действий госорганов» землевладельцы вправе требовать выплату банковских процентов (по ставке ЦБ) за весь период с момента изъятия.

Партнер юридической компании Briefcase Law Office Григорий Волков считает последнюю ремарку суда «наиболее значимым экономическим последствием для правоприменительной практики».

«Вводится механизм финансовой ответственности инициатора изъятия за задержку расчета. Если положительная разница между первоначальной оценкой и суммой, присужденной судом, возникла из-за "несвоевременного или ненадлежащего осуществления функций" органами власти или госкомпаниями, бывший собственник вправе требовать уплаты процентов»,— говорит господин Волков.

По мнению партнера юридической фирмы Vegas Lex Игоря Чумаченко, постановление КС «полностью не решает» проблему выплат компенсаций после изъятия земли, но имеет «положительные моменты» для собственников. В их числе — возможность выделения разбирательства о компенсациях в отдельное производство, если есть сомнения в обоснованности изъятия или промедление «влечет риски неблагоприятных последствий для здоровья, прав и законных интересов других лиц». При этом юрист признает, что последняя формулировка может широко трактоваться. Ключевая позиция суда состоит в том, что конституционная гарантия предварительного и равноценного возмещения «не может восприниматься как фикция», полагает адвокат бюро «Аронов и Партнеры» Глеб Кузнецов: «Она должна реализовываться как реальное условие изъятия объекта».

Александр Воронов