На Кубани распространяется фейк о задании для предприятий по набору контрактников

Оперативный штаб Краснодарского края предупредил о появлении фальшивых документов от имени администрации о якобы введенных заданиях для предприятий обеспечить определенное число контрактников в зависимости от численности сотрудников. Поддельное постановление губернатора получают администраторы каналов в социальных сетях с предложением публикации.

Вместе с подложным документом распространяется видеосюжет, якобы снятый краевым телеканалом «Кубань 24». В сюжете также говорится, что руководителей организаций и предприятий якобы обязуют направить в военкоматы сотрудников для заключения контрактов. Нововведение якобы связано со сложностями набора военнослужащих в регионе.

Краевой оперштаб указал на то, что распространяемый в сетях документ — грубая подделка, составленная с многочисленными орфографическими ошибками и нарушением правил делопроизводства. Например, в тексте документ назван по-разному: в одном месте — постановление, в другом — указ. Видео смонтировано из разных сюжетов телеканала «Кубань 24» и заново озвучено. Оперативный штаб призывает жителей края доверять только официальным источникам информации.

Анна Перова, Краснодар