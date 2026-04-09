Вероятный ущерб от бесхозных ГТС в Ульяновской области оценивается в 109 млн рублей

Минприроды Ульяновской области доложило губернатору региона Алексею Русских о проделанной работе по приему бесхозных гидротехнических сооружений (ГТС) региона в муниципальную собственность. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Минприроды отмечает, что Старокулаткинский район Ульяновской области принял в муниципальную собственность три бесхозных ГТС с вероятным ущербом более 10 млн руб. (в с. Кирюшкино, р.п. Старая Кулатка и около с. Новая Кулатка на р. Кулатка), еще два ГТС (в селе Средняя Терешка и в 5 км северо-восточнее этого села) приняты без ущерба. «Старокулаткинский район является единственным в регионе районом, принявшим столь значительный объем бесхозных ГТС в собственность»,— отмечают в региональном минприроды.

В министерстве отмечают, что работа по наведению порядка с ГТС ведется по поручению главы региона совместно с Ростехнадзором и МЧС. Суммарный вероятный ущерб от аварий на 23 бесхозных ГТС, пока еще не переданных в собственность муниципалитетов, оценивается в 109,4 млн руб.

Как сообщали представители министерства год назад на заседании профильного комитета регионального заксобрания, по данным на начало 2025 года 42 ГТС из имеющихся в регионе 120 ГТС являются бесхозными.

Андрей Васильев, Ульяновск