Документооборот откроют «Госключом»

Работников обяжут завести «Госключ». Приложение понадобится для подписания электронных документов в компаниях. Законопроект об этом готовится ко второму чтению, пишет Forbes. Поправки к Трудовому кодексу также обяжут бизнес использовать госпортал «Работа в России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сервисы кадрового электронного документооборота (КЭДО) и Ассоциация больших данных (АБД) просят депутатов отказаться от нововведений, поскольку они могут парализовать бизнес, рассказал руководитель GR-проектов АБД Марат Тахавиев:

«Предлагаемый законопроект фактически заставит участников рынка полностью перестраивать процессы, которые раньше были завязаны на одной системе. Теперь часть документов придется подписывать по одному сценарию на одном портале, а остальные — стандартным способом. Такое усложнение скорее затормозит развитие электронного документооборота в России, чем будет ему способствовать. Мы надеемся, что наши аргументы будут услышаны, поскольку речь идет о гражданах, которые непосредственно работают с этими процессами».

Как рассказали “Ъ FM” в пресс-службе Минцифры, возможность подписания документов с помощью «Госключа» уже реализована в большинстве представленных на рынке решений, обеспечивающих КЭДО. К тому же приложение доступно бесплатно, что выгодно самим работодателям. Однако затраты на электронную подпись сотрудников не сравнимы с бюджетом на обеспечение техподдержки, говорит партнер и руководитель технологической практики компании Comply Сергей Сайганов:

«В КЭДО переводят сотрудников даже с кнопочными телефонами, особенно на производстве. У многих нет смартфона и навыков для настройки "Госключа", и работодатель не может полностью контролировать этот процесс. При большом числе сотрудников ресурсов кадров и IT-отдела часто не хватает, а сроки подписания документов по охране труда остаются строгими — нарушение грозит штрафом. Бесплатен ли "Госключ"? На самом деле нет. Учтите расходы на поддержку и настройку, перестройку процессов — это далеко не бесплатно. Неквалифицированные подписи в КЭДО стоят 400-800 руб. на сотрудника в год, а "Госключ" обходится в несколько раз дороже».

Сейчас Минцифры готовит версию «Госключа» для компьютеров. Это может решить часть потенциальных проблем работодателей. До этого момента контролировать сроки действия сертификата сотрудникам придется самостоятельно, говорит независимый эксперт по информационной безопасности Яков Гродзенский:

«Я считаю, что это не перекладывание ответственности, а перенос доверия к удостоверению личности на государственную инфраструктуру. Те, кто пользуется "Госуслугами" — а это почти все в той или иной степени — уже знакомы с этой системой и неоднократно получали предложения скачать и установить приложение.

Ответственность за хранение ключа становится персональной. Опыт с налоговой показывает, что электронная подпись в целом не создает проблем. Сложности на старте возможны, но это скорее стандартизация рынка, а не его парализация. Стандартизация вместе с вниманием к человеческому фактору внутри компаний делает процесс безопаснее».

По данным Smart Ranking, рынок кадрового электронного документооборота в 2025 году достиг 5,3 млрд руб., прибавив 40%.

Юлия Савина