Тягачи не тянут спрос

Выхода из застоя рынка новых тяжелых грузовиков в России в этом году не предвидится, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Спрос останется сдержанным из-за высоких процентных ставок по кредитам, роста цен и стагнации в смежных отраслях — логистике и стройке. Часть клиентов вынужденно переходят на подержанную технику, где сталкиваются с низким качеством предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рынок новых тяжелых грузовиков в России в 2026 году, вероятно, ожидает стагнация. Продажи останутся на уровне прошлого года — 45–60 тыс. штук. Впрочем, не исключены колебания в сторону снижения или роста, считают опрошенные “Ъ” эксперты и участники отрасли.

Предпосылок к активному восстановлению спроса после резкого падения в прошлом году (согласно «Автостату», продажи новых тяжелых грузовиков в 2025 году сократились в 2,2 раза, до 46,9 тыс. штук) нет, отмечают аналитики. На рынок продолжат давить дорогой лизинг, рост утилизационного сбора и цен, а также высокие стоки китайских грузовиков. Кроме того, вклад внесли и ограничения cо стороны Росстандарта, в июле приостановившего действие одобрения транспортных средств по ряду моделей Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, что ударило по одному из ключевых сегментов предложения, напоминает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

На спрос также влияет динамика смежных отраслей — прежде всего строительство и логистика, говорит партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский. «В логистике значительного роста не ожидается. Стройка тоже покажет небольшой рост, обеспеченный прежде всего инфраструктурными проектами»,— поясняет он.

Впрочем, потребность в обновлении автопарка у представителей отрасли грузоперевозок есть, отмечает директор «Ф.Транзит» Татьяна Бочкарева. «Основными сдерживающими факторами являются экономическая нестабильность и уровень ставок на перевозки, который покрывает лишь текущие затраты, не оставляя ресурсов на развитие»,— вторит исполнительный директор направления коммерческого транспорта «Дунфэн Мотор Рус» Игорь Ершов.

По итогам года, прогнозирует господин Бабанский, рынок тяжелых грузовиков окажется на уровне 2025 года или покажет символический рост. Владимир Чернов считает, что продажи составят примерно 44–48 тыс. штук. По мнению директора автомобильной практики «ТеДо» Виктории Синичкиной, возможен прирост на 10–30%, до 52–60 тыс. штук. Согласно базовому прогнозу «Автостата», рынок останется на уровне прошлого года. При негативном сценарии возможно снижение на 10%, до 42 тыс. штук, позитивном — рост на 10%, до 51,5 тыс. штук.

30% составило падение рынка тяжелых грузовиков в первом квартале 2026 года, по данным «Автостата»

Гендиректор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин считает, что для рынка новых тяжелых грузовиков текущий год будет непростым. Продажи, вероятнее всего, будут на уровне прошлого года — 45–47 тыс. штук, прогнозирует он, не исключая возможного роста или падения в пределах 10–20%. Замгендиректора «ВТБ Лизинг» Александр Ганчев считает, что превысить уровень прошлого года вряд ли удастся, но резкого падения не ожидается. Коммерческий директор «Флит Лизинг» (входит в «Инсайт Лизинг») Руслан Моллаев более позитивен в оценке: сегмент, вероятно, будет восстанавливаться на 10–15%. По мнению замруководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Артура Саруханова, рынок тяжелых грузовиков в лучшем случае повторит прошлогодние показатели, в реалистичном же сценарии сократится на 5–15%. «Рынок вышел на плато, и при условии сохранения динамики по снижению ключевой ставки, а также исчерпания основного стока лизинговых компаний продажи новых грузовиков начнут плавное восстановление к концу года»,— полагает управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

КамАЗ, говорил гендиректор компании Сергей Когогин, прогнозирует объем рынка тяжелых грузовиков (более 14 тонн, согласно сегментации производителя) на уровне 45 тыс. штук, максимум — 50 тыс. штук. В прошлом году топ-менеджер оценивал сегмент в 52–55 тыс. штук.

В начале апреля стало известно, что КамАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю с 1 июня и сокращение производственного плана на 2026 год из-за «слабых перспектив роста рынка и давления остатков завезенной техники китайских производителей». По оценке господина Бабанского, запасы достигают порядка 55 тыс. грузовиков.

По данным «Автостата», продажи новых тяжелых грузовиков (более 16 тонн, согласно сегментации агентства) по итогам первого квартала сократились год к году на 30%, до 8,93 тыс. штук. Лидер рынка — КамАЗ. Впрочем, реализация грузовиков бренда снизилась на 10%, до 3,1 тыс. штук. На втором месте — Sitrak, сокративший продажи на 71%, до 799 штук. На третьем — FAW, реализовавший 773 грузовика, что на 33% меньше результатов первого квартала прошлого года. Следом идут МАЗ и «Урал», продажи которых упали на 22% (686 штук) и на 2% (662 штуки) соответственно.

Опрошенные “Ъ” участники рынка отмечают смещение спроса с новых тяжелых грузовиков в сегмент пробега в том числе из-за роста цен.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов говорит, что стоимость новых тягачей за год хотя и не критично, но выросла — в пределах 500–700 тыс. руб. Партнер, руководитель практики по работе с компаниями автомобильной промышленности Kept Станислав Зингиревич прогнозирует дальнейшее подорожание техники. Если в краткосрочной перспективе на рынке не будет восстановления, то рост цен будет сдержанным по причине высокого предложения, уточняет он.

Переход части перевозчиков в сегмент подержанной техники — скорее вынужденный компромисс, чем полноценная альтернатива, уточняют в 3PL-операторе NC Logistic. «Вторичный рынок перенасыщен: лизинговые площадки заполнены изъятым транспортом, индивидуальные продавцы завышают ценовые ожидания, качество предложения остается низким»,— рассказывают в компании.

Наталия Мирошниченко