В Самарской митрополии предупредили о фейковых анонсах крестного хода

В соцсетях неизвестные распространяют фейковую информацию о проведении 12 апреля в Самаре крестного хода «Шествие Веры». В Самарской митрополии призвали граждан быть внимательнее.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Сообщаем, что эти публикации анонимных авторов не имеют никакого отношения к Русской Православной Церкви и Самарской митрополии»,— отмечается в официальном сообществе митрополии в «ВКонтакте».

Информация о крестном ходе распространяется по сообществам региона с закрытых страниц в соцсетях.

Андрей Сазонов