В Самарской митрополии предупредили о фейковых анонсах крестного хода
В соцсетях неизвестные распространяют фейковую информацию о проведении 12 апреля в Самаре крестного хода «Шествие Веры». В Самарской митрополии призвали граждан быть внимательнее.
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
«Сообщаем, что эти публикации анонимных авторов не имеют никакого отношения к Русской Православной Церкви и Самарской митрополии»,— отмечается в официальном сообществе митрополии в «ВКонтакте».
Информация о крестном ходе распространяется по сообществам региона с закрытых страниц в соцсетях.