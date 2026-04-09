Игра в избирательную имитацию

Представители «Единой России», «Новых людей» и «Справедливой России» 9 апреля поделились своим видением технологического будущего страны в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Мероприятие приурочили к продолжающейся Неделе космоса, но космическая гонка в партийной повестке в итоге уступила место нейросетевой: искусственный интеллект (ИИ) был объявлен еще одним столпом отечественного суверенитета.

Несмотря на присутствие темы инноваций в повестке всех партий, членов ЛДПР и КПРФ на круглом столе не было. В ЭИСИ пояснили “Ъ”, что «извечных соперников» решили не приглашать, чтобы не превращать мероприятие в площадку для их борьбы.

Выступивший от ЕР глава центрального исполкома Александр Сидякин объявил об участии России в гонке за ИИ, сопоставимой с гонкой космической. ИИ он охарактеризовал как полезный рабочий инструмент, которым и сам активно пользуется: «Очень удобно! Надиктовал по результатам встречи, он тебе сразу — один, два, три. И в партии мы активно используем нейросети: и для работы с базами наших сторонников, и для создания контента медийного». Но нейросети несут и угрозы, предупредил господин Сидякин: «Вот общаетесь вы с ChatGPT, Deep Seek или Gemini… Он не знает, кто вы? Прекрасно знает — по вашему IP. Вопросы, которые вы ему задаете, у него есть. Остается добавить только биоматериалы. А если ты носитель гостайны?..»

Замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев напомнил, что космические победы СССР были бы невозможны без участия государства. И привел в пример США, где при президенте Трампе были объявлены главные технологические приоритеты: «Первое — это социальные сети. Второе — это... вот эти биткойны… как называется? Криптовалюты. Третье — это ИИ».

По словам эсера, в каждом ИИ есть «системные промты» — «ценностные показатели», идеологически направляющие его работу: «Попытались мы написать материал для СМИ с помощью американского искусственного интеллекта, где он бы оценил наши традиционные ценности позитивно. Это невозможно. Я думаю, все с этим сталкивались».

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев от темы ИИ отошел и сделал акцент на поднятии престижа профессии инженера, напомнив, что в сфере промышленной роботизации Россия борется за место не в пятерке или десятке наиболее успешных стран, а в лучшем случае за топ-25. Он назвал большой печалью Физтеха и Бауманки тот факт, что треть их выпускников уходит «кодить в "Яндекс" и "Сбер"». У IT-сферы, по словам партийца, есть множество преимуществ в глазах выпускника столичного вуза: льготная ипотека, пониженные страховые взносы, отсрочка от армии: «Мы тут шутили недавно, что айтишники — это самые завидные женихи». Профессия же инженера сильно страдает от низких средних зарплат: 60 тыс. руб. в регионе и 80 тыс.— в Москве, добавил господин Нечаев.

Корреспондент “Ъ” попросил депутатов вернуться к образу американской нейросети, «знающей о россиянах все», напомнив, что это справедливо и для отечественных платформ: «Тут возможна логика: "Американцы — они в Америке, а я — в Пензе. Как они до меня доберутся?" Может, нужно сделать более прозрачным процесс взаимодействия государства и силовых структур с цифровыми платформами?»

«Поверьте мне, и до пензенского жителя доберутся враги,— заверил в ответ Александр Сидякин.— В какой-то момент времени, если нужно будет активировать человека из Пензы выброситься из окна, они смогут это сделать».

По словам единоросса, любые сведения о человеке — это накопленный массив данных, который можно использовать и в военных целях, и не следует впадать в заблуждение, что это касается только носителей гостайны. А Алексей Нечаев заявил, что людям необходимо объяснять причины вводимых мер и запретов: «Доверие — это вообще самая главная вещь в обществе». Но и силовиков понять можно, отметил он: «Их работа — видеть везде опасность. И какие-то вещи просто сложно объяснить. Давайте вместе с ними этот диалог развивать».

Степан Мельчаков