Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вопрос яйцом

Основные цифры и любопытные факты

В минувшие выходные Пасху отмечал западный мир, теперь настала наша очередь. В честь праздника “Ъ” решил присмотреться к одному из неотъемлемых атрибутов праздника — обыкновенному яйцу.

Производят в Азии, потребляют в Европе

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире производится около 100 млн т яиц в год, более 90% из них — куриные. В лидерах — страны Азии. Более трети всего мирового производства куриных яиц приходится на Китай, чуть менее одной десятой — на Индию. Россия также входит в десятку крупнейших производителей (7-е место).

Европа в топ-10 по производству не попала, зато среди лидеров по потреблению сразу три европейские страны — Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Россия чуть-чуть недотянула до первой десятки (12-е место), вместе с ней во второй десятке оказались и США (19-е место). В среднем, основываясь на последних доступных данных ФАО (за 2023 год), в мире потребляется около 8,5 кг яиц в год на человека.

Мировая торговля яйцами во всех видах, по данным портала торговой статистики Observatory of Economic Complexity (OEC) на 2024 год, составила $5,9 млрд. Они занимают 501-е место среди всех торгуемых товаров с долей 0,026% от общего объема мировой торговли. Значительная доля в экспорте-импорте яйца приходится на страны Европы. Крупнейший экcпортер в 2024 году — Нидерланды, импортер — Германия.

Доступный суперфуд

В последние годы на фоне продуктовой инфляции в разных странах фиксируется подорожание яиц. Особый случай США: в 2025 году из-за масштабной вспышки птичьего гриппа цены на яйца там достигали десятилетнего максимума. В экспертном сообществе и СМИ ввели в обиход специальный термин «эгфляция» — комбинация английских слов egg («яйцо») и inflation («инфляция»).

Тем не менее в большинстве стран мира яйца остаются сравнительно доступным продуктом. По данным портала сравнительной статистики Numbeo, самые дорогие яйца можно найти в Швейцарии — там придется заплатить более $7 за дюжину. Это почти в два раза дороже, чем в тех же США. Однако и уровень жизни в Швейцарии один из самых высоких в мире.

Наиболее доступным товаром яйца являются в Индии — менее $1 за дюжину. В России и Китае цены также ближе к нижней планке.

Наличие яиц в среднестатистической продуктовой корзине нельзя недооценивать. Медики не устают повторять, что они являются источником многих витаминов и питательных веществ, необходимых человеку. Одно крупное яйцо покрывает 27% дневной нормы селена и 25% витамина В12. Кроме того, яйца является одним из немногих продуктов — источников витамина D, который в нашем организме синтезируется преимущественно под воздействием солнечного света.

И можно напомнить, что ученые не нашли подтверждения распространенного мифа, что потребление яиц вызывает повышение уровня «плохого» холестерина, опасного для здоровья сердца.

Дорого яичко к Христову дню

В России, по результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», окрашивание и украшение пасхальных яиц остается самой распространенной традицией. Ее соблюдают 68% респондентов. Выбирают даже трендовые оттенки (в этом году якобы в моде глубокий «бордо»). Тем не менее большинство, по данным разных опросов, до сих пор отдают предпочтение естественным красителям, в первую очередь луковой шелухе. О ее популярности красноречиво свидетельствует тот факт, что юристам пришлось напомнить: за снятие шелухи в магазинах может грозить штраф, если это квалифицируют как умышленную порчу товара.

Предыдущая фотография
Треть всего мирового производства яиц приходится на Китай

Треть всего мирового производства яиц приходится на Китай

Фото: Stringer / Reuters

Дети принимают участие в традиционном катании яйц на лужайке перед Белым домом

Дети принимают участие в традиционном катании яйц на лужайке перед Белым домом

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Трамп и Пасхальный заяц наблюдают за весельем

Президент Трамп и Пасхальный заяц наблюдают за весельем

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters / Brendan Smialowski / Reuters

Шоколадные яйца и шоколадные зайцы стали традиционным пасхальным угощением в странах Западной Европы

Шоколадные яйца и шоколадные зайцы стали традиционным пасхальным угощением в странах Западной Европы

Фото: Matthias Bein / DPA / AFP

В последние годы яйца все чаще окрашивают в разные трендовые оттенки

В последние годы яйца все чаще окрашивают в разные трендовые оттенки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Большинство россиян по-прежнему предпочитает красить яйца луковой шелухой

Большинство россиян по-прежнему предпочитает красить яйца луковой шелухой

Фото: Dmitry29 / Фотобанк Лори

Следующая фотография
1 / 6

Треть всего мирового производства яиц приходится на Китай

Фото: Stringer / Reuters

Дети принимают участие в традиционном катании яйц на лужайке перед Белым домом

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Трамп и Пасхальный заяц наблюдают за весельем

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters / Brendan Smialowski / Reuters

Шоколадные яйца и шоколадные зайцы стали традиционным пасхальным угощением в странах Западной Европы

Фото: Matthias Bein / DPA / AFP

В последние годы яйца все чаще окрашивают в разные трендовые оттенки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Большинство россиян по-прежнему предпочитает красить яйца луковой шелухой

Фото: Dmitry29 / Фотобанк Лори

В странах Западной Европы традиция красить яйца уже не так распространена. К примеру, в Германии, по данным свежего опроса YouGov, ее приверженцами оказался лишь каждый четвертый респондент. Во многих европейских странах куриные яйца в праздновании Пасхи частично вытеснили шоколадные. Примечательно, что, как пишут британские СМИ, и этот пасхальный продукт не обошла стороной «эгфляция». А вместе с ней и «шринкфляция»: производители шоколада не только повышают цены на яйца, но еще и уменьшают упаковки.

А вот в США обстановка с ценами, похоже, нормализуется. 40 тыс. штук было использовано в этом году в катании яиц на лужайке перед Белым домом. Эта американская пасхальная традиция берет свое начало в XIX веке. Главные участники веселья — дети. Соревнуясь, они катают раскрашенные яйца по траве деревянными и пластиковыми ложками. Президент Трамп рассказал журналистам, что в разгар яичного кризиса его убеждали заменить настоящие яйца пластиковыми, но он отказался, и цены пошли вниз. Естественно, это достижение он записал в свой актив.

Ольга Шкуренко

Фотогалерея

Дорого яичко — и кулич тоже

Предыдущая фотография
Авторская коллекция «Жемчужная Пасха» в ресторане InOut — куличи-свечи, яйца-пирожные и пасхальный «киндер-сюрприз»

Авторская коллекция «Жемчужная Пасха» в ресторане InOut — куличи-свечи, яйца-пирожные и пасхальный «киндер-сюрприз»

Фото: InOut

Кулич с творожным кремом и белым шоколадом стоит 3,9 тыс. руб., миниатюрные яйца из творожного мусса с начинкой из манго и маракуйи — 1,4 тыс. руб., а большое яйцо из белого шоколада с перламутровым напылением и россыпью сахарных жемчужин (внутри — зефир, печенье и арахисовые конфеты) — 7,9 тыс. руб.

Кулич с творожным кремом и белым шоколадом стоит 3,9 тыс. руб., миниатюрные яйца из творожного мусса с начинкой из манго и маракуйи — 1,4 тыс. руб., а большое яйцо из белого шоколада с перламутровым напылением и россыпью сахарных жемчужин (внутри — зефир, печенье и арахисовые конфеты) — 7,9 тыс. руб.

Фото: InOut

«Кремлевский» кулич от пекарни French Cake — 100 тыс. руб. за 4 кг. Верхушка в виде храма Василия Блаженного из сахарной мастики ручной лепки с росписью. Начинка классическая — цедра апельсина

«Кремлевский» кулич от пекарни French Cake — 100 тыс. руб. за 4 кг. Верхушка в виде храма Василия Блаженного из сахарной мастики ручной лепки с росписью. Начинка классическая — цедра апельсина

Фото: French Cake

Кулич в форме горы Фудзияма в ресторане Ikura за 7,9 тыс. руб. Внутри — творожный крем с сакурой и белым шоколадом, инжир, чернослив и немного рома

Кулич в форме горы Фудзияма в ресторане Ikura за 7,9 тыс. руб. Внутри — творожный крем с сакурой и белым шоколадом, инжир, чернослив и немного рома

Фото: Ikura

Пара куколок кокэси в Ikura стоимостью 5,5 тыс. — тоже куличи, выполненные в виде японских деревянных игрушек. Они плотные, шоколадные, с жидким вишневым центром

Пара куколок кокэси в Ikura стоимостью 5,5 тыс. — тоже куличи, выполненные в виде японских деревянных игрушек. Они плотные, шоколадные, с жидким вишневым центром

Фото: Ikura

Кулич в ресторане «КрабыКутабы» весом 1300 г обойдется в 7,5 тыс. руб. Начинка — взбитый крем на молочном шоколаде и кисло-сладкое вишневое компоте. В комплекте — десяток крашеных куриных яиц в фирменной упаковке

Кулич в ресторане «КрабыКутабы» весом 1300 г обойдется в 7,5 тыс. руб. Начинка — взбитый крем на молочном шоколаде и кисло-сладкое вишневое компоте. В комплекте — десяток крашеных куриных яиц в фирменной упаковке

Фото: КрабыКутабы

Куличи в ресторане «КрабыКутабы»

Куличи в ресторане «КрабыКутабы»

Фото: КрабыКутабы

Еще один пасхальный кулич в исполнении ресторана «КрабыКутабы» за 6,5 тыс. руб. с цукатами

Еще один пасхальный кулич в исполнении ресторана «КрабыКутабы» за 6,5 тыс. руб. с цукатами

Фото: КрабыКутабы

Ресторан MODUS к Пасхе подготовил два варианта куличей из сдобного слоеного теста

Ресторан MODUS к Пасхе подготовил два варианта куличей из сдобного слоеного теста

Фото: Modus

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил три позиции: шоколадные изделия Egg Bag за €250 (почти 20 тыс. руб.) и mini Egg Bag, а также фигурка цыпленка. Съедобные сумки состоят из 70-процентного шоколада

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил три позиции: шоколадные изделия Egg Bag за €250 (почти 20 тыс. руб.) и mini Egg Bag, а также фигурка цыпленка. Съедобные сумки состоят из 70-процентного шоколада

Фото: Louis Vuitton

Кулич «Жар-птица» ресторана «Гвидон» полностью покрыт золотым слоем и стоит 30 тыс. руб. По задумке кондитеров, десерт символизирует роскошь, изобилие и волшебство праздника. Внутри — сухофрукты и шоколад

Кулич «Жар-птица» ресторана «Гвидон» полностью покрыт золотым слоем и стоит 30 тыс. руб. По задумке кондитеров, десерт символизирует роскошь, изобилие и волшебство праздника. Внутри — сухофрукты и шоколад

Фото: Гвидон

Шоколадный десерт от модного дома Dior

Шоколадный десерт от модного дома Dior

Фото: Dior

Dior также представил пасхальное шоколадное яйцо стоимостью €180 (около 16 тыс. руб.). Десерт изготовлен из темного шоколада

Dior также представил пасхальное шоколадное яйцо стоимостью €180 (около 16 тыс. руб.). Десерт изготовлен из темного шоколада

Фото: Dior

Внутри десерта Dior — 43 шоколадные «пуговицы», выполненные в фирменном стиле бренда. В каждой конфете — засахаренный миндаль, пралине из воздушного риса и фундук

Внутри десерта Dior — 43 шоколадные «пуговицы», выполненные в фирменном стиле бренда. В каждой конфете — засахаренный миндаль, пралине из воздушного риса и фундук

Фото: Dior

Пасха в стиле ресторана Mr. Lee (справа налево): классический кулич (8,5 тыс. руб.) из нежного сдобного теста с ромово-ванильной пропиткой, итальянскими орехами и цукатами, украшен сахарной помадкой и зефирными маками; пасхальная корзина (55 тыс. руб.) из бельгийского шоколада с зефирными цветами и куличом внутри; матрешка (39 тыс. руб.) из белого шоколада, внутри которой спрятан кулич с ромовой пропиткой, орехами и цукатами

Пасха в стиле ресторана Mr. Lee (справа налево): классический кулич (8,5 тыс. руб.) из нежного сдобного теста с ромово-ванильной пропиткой, итальянскими орехами и цукатами, украшен сахарной помадкой и зефирными маками; пасхальная корзина (55 тыс. руб.) из бельгийского шоколада с зефирными цветами и куличом внутри; матрешка (39 тыс. руб.) из белого шоколада, внутри которой спрятан кулич с ромовой пропиткой, орехами и цукатами

Фото: Mr. Lee

Пасхальная коллаборация бара «Шаляпин» и Объединения «Гжель» — лимитированная серия куличей с ручной росписью в традиционной технике

Пасхальная коллаборация бара «Шаляпин» и Объединения «Гжель» — лимитированная серия куличей с ручной росписью в традиционной технике

Фото: Бар «Шаляпин» x Объединение «Гжель»

Классический пасхальный кулич от «Шаляпина» (5 тыс. руб. за 500 г) — сдобное тесто с цукатами и ароматной пропиткой. В серии представлено четыре различных рисунка

Классический пасхальный кулич от «Шаляпина» (5 тыс. руб. за 500 г) — сдобное тесто с цукатами и ароматной пропиткой. В серии представлено четыре различных рисунка

Фото: Бар «Шаляпин» x Объединение «Гжель»

Ресторан азиатской кухни Yuma соединил Пасху с темой цветения сакуры: яйцо из молочного шоколада за 11 тыс. руб. украшено цветами и бабочками, внутри — конфеты с разными начинками

Ресторан азиатской кухни Yuma соединил Пасху с темой цветения сакуры: яйцо из молочного шоколада за 11 тыс. руб. украшено цветами и бабочками, внутри — конфеты с разными начинками

Фото: Yuma

Шоколадный кулич в ресторане MODUS (большой 600 г — 4,4 тыс. руб., маленький 340 г — 2,9 тыс. руб.) с декором из шоколадных шариков, дробленой фисташки и золотого покрытия

Шоколадный кулич в ресторане MODUS (большой 600 г — 4,4 тыс. руб., маленький 340 г — 2,9 тыс. руб.) с декором из шоколадных шариков, дробленой фисташки и золотого покрытия

Фото: Modus

Слоеный кулич от MODUS в разрезе

Слоеный кулич от MODUS в разрезе

Фото: Modus

Кулич из сдобного теста в ресторане Levantine с гранатовым соком за 4 тыс. руб. (900 г), увенчанный шоколадным гранатом

Кулич из сдобного теста в ресторане Levantine с гранатовым соком за 4 тыс. руб. (900 г), увенчанный шоколадным гранатом

Фото: Levantine

Кулич «Семейный» кондитерской-кафе «Пушкинъ» весом 2,6 кг стоит 39 тыс. руб. Сдобное дрожжевое тесто с изюмом, цукатами, вымоченными в темном роме, хрустящий миндальный слой, сахарная помадка и украшение из шоколада

Кулич «Семейный» кондитерской-кафе «Пушкинъ» весом 2,6 кг стоит 39 тыс. руб. Сдобное дрожжевое тесто с изюмом, цукатами, вымоченными в темном роме, хрустящий миндальный слой, сахарная помадка и украшение из шоколада

Фото: Кафе Пушкинъ

Следующая фотография
1 / 22

Авторская коллекция «Жемчужная Пасха» в ресторане InOut — куличи-свечи, яйца-пирожные и пасхальный «киндер-сюрприз»

Фото: InOut

Кулич с творожным кремом и белым шоколадом стоит 3,9 тыс. руб., миниатюрные яйца из творожного мусса с начинкой из манго и маракуйи — 1,4 тыс. руб., а большое яйцо из белого шоколада с перламутровым напылением и россыпью сахарных жемчужин (внутри — зефир, печенье и арахисовые конфеты) — 7,9 тыс. руб.

Фото: InOut

«Кремлевский» кулич от пекарни French Cake — 100 тыс. руб. за 4 кг. Верхушка в виде храма Василия Блаженного из сахарной мастики ручной лепки с росписью. Начинка классическая — цедра апельсина

Фото: French Cake

Кулич в форме горы Фудзияма в ресторане Ikura за 7,9 тыс. руб. Внутри — творожный крем с сакурой и белым шоколадом, инжир, чернослив и немного рома

Фото: Ikura

Пара куколок кокэси в Ikura стоимостью 5,5 тыс. — тоже куличи, выполненные в виде японских деревянных игрушек. Они плотные, шоколадные, с жидким вишневым центром

Фото: Ikura

Кулич в ресторане «КрабыКутабы» весом 1300 г обойдется в 7,5 тыс. руб. Начинка — взбитый крем на молочном шоколаде и кисло-сладкое вишневое компоте. В комплекте — десяток крашеных куриных яиц в фирменной упаковке

Фото: КрабыКутабы

Куличи в ресторане «КрабыКутабы»

Фото: КрабыКутабы

Еще один пасхальный кулич в исполнении ресторана «КрабыКутабы» за 6,5 тыс. руб. с цукатами

Фото: КрабыКутабы

Ресторан MODUS к Пасхе подготовил два варианта куличей из сдобного слоеного теста

Фото: Modus

Французский модный дом Louis Vuitton выпустил три позиции: шоколадные изделия Egg Bag за €250 (почти 20 тыс. руб.) и mini Egg Bag, а также фигурка цыпленка. Съедобные сумки состоят из 70-процентного шоколада

Фото: Louis Vuitton

Кулич «Жар-птица» ресторана «Гвидон» полностью покрыт золотым слоем и стоит 30 тыс. руб. По задумке кондитеров, десерт символизирует роскошь, изобилие и волшебство праздника. Внутри — сухофрукты и шоколад

Фото: Гвидон

Шоколадный десерт от модного дома Dior

Фото: Dior

Dior также представил пасхальное шоколадное яйцо стоимостью €180 (около 16 тыс. руб.). Десерт изготовлен из темного шоколада

Фото: Dior

Внутри десерта Dior — 43 шоколадные «пуговицы», выполненные в фирменном стиле бренда. В каждой конфете — засахаренный миндаль, пралине из воздушного риса и фундук

Фото: Dior

Пасха в стиле ресторана Mr. Lee (справа налево): классический кулич (8,5 тыс. руб.) из нежного сдобного теста с ромово-ванильной пропиткой, итальянскими орехами и цукатами, украшен сахарной помадкой и зефирными маками; пасхальная корзина (55 тыс. руб.) из бельгийского шоколада с зефирными цветами и куличом внутри; матрешка (39 тыс. руб.) из белого шоколада, внутри которой спрятан кулич с ромовой пропиткой, орехами и цукатами

Фото: Mr. Lee

Пасхальная коллаборация бара «Шаляпин» и Объединения «Гжель» — лимитированная серия куличей с ручной росписью в традиционной технике

Фото: Бар «Шаляпин» x Объединение «Гжель»

Классический пасхальный кулич от «Шаляпина» (5 тыс. руб. за 500 г) — сдобное тесто с цукатами и ароматной пропиткой. В серии представлено четыре различных рисунка

Фото: Бар «Шаляпин» x Объединение «Гжель»

Ресторан азиатской кухни Yuma соединил Пасху с темой цветения сакуры: яйцо из молочного шоколада за 11 тыс. руб. украшено цветами и бабочками, внутри — конфеты с разными начинками

Фото: Yuma

Шоколадный кулич в ресторане MODUS (большой 600 г — 4,4 тыс. руб., маленький 340 г — 2,9 тыс. руб.) с декором из шоколадных шариков, дробленой фисташки и золотого покрытия

Фото: Modus

Слоеный кулич от MODUS в разрезе

Фото: Modus

Кулич из сдобного теста в ресторане Levantine с гранатовым соком за 4 тыс. руб. (900 г), увенчанный шоколадным гранатом

Фото: Levantine

Кулич «Семейный» кондитерской-кафе «Пушкинъ» весом 2,6 кг стоит 39 тыс. руб. Сдобное дрожжевое тесто с изюмом, цукатами, вымоченными в темном роме, хрустящий миндальный слой, сахарная помадка и украшение из шоколада

Фото: Кафе Пушкинъ

Смотреть

Новости компаний Все