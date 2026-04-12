Вопрос яйцом

В минувшие выходные Пасху отмечал западный мир, теперь настала наша очередь. В честь праздника “Ъ” решил присмотреться к одному из неотъемлемых атрибутов праздника — обыкновенному яйцу.

Производят в Азии, потребляют в Европе

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире производится около 100 млн т яиц в год, более 90% из них — куриные. В лидерах — страны Азии. Более трети всего мирового производства куриных яиц приходится на Китай, чуть менее одной десятой — на Индию. Россия также входит в десятку крупнейших производителей (7-е место). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Европа в топ-10 по производству не попала, зато среди лидеров по потреблению сразу три европейские страны — Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Россия чуть-чуть недотянула до первой десятки (12-е место), вместе с ней во второй десятке оказались и США (19-е место). В среднем, основываясь на последних доступных данных ФАО (за 2023 год), в мире потребляется около 8,5 кг яиц в год на человека. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мировая торговля яйцами во всех видах, по данным портала торговой статистики Observatory of Economic Complexity (OEC) на 2024 год, составила $5,9 млрд. Они занимают 501-е место среди всех торгуемых товаров с долей 0,026% от общего объема мировой торговли. Значительная доля в экспорте-импорте яйца приходится на страны Европы. Крупнейший экcпортер в 2024 году — Нидерланды, импортер — Германия.

Доступный суперфуд В последние годы на фоне продуктовой инфляции в разных странах фиксируется подорожание яиц. Особый случай США: в 2025 году из-за масштабной вспышки птичьего гриппа цены на яйца там достигали десятилетнего максимума. В экспертном сообществе и СМИ ввели в обиход специальный термин «эгфляция» — комбинация английских слов egg («яйцо») и inflation («инфляция»). Тем не менее в большинстве стран мира яйца остаются сравнительно доступным продуктом. По данным портала сравнительной статистики Numbeo, самые дорогие яйца можно найти в Швейцарии — там придется заплатить более $7 за дюжину. Это почти в два раза дороже, чем в тех же США. Однако и уровень жизни в Швейцарии один из самых высоких в мире. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее доступным товаром яйца являются в Индии — менее $1 за дюжину. В России и Китае цены также ближе к нижней планке.

Наличие яиц в среднестатистической продуктовой корзине нельзя недооценивать. Медики не устают повторять, что они являются источником многих витаминов и питательных веществ, необходимых человеку. Одно крупное яйцо покрывает 27% дневной нормы селена и 25% витамина В12. Кроме того, яйца является одним из немногих продуктов — источников витамина D, который в нашем организме синтезируется преимущественно под воздействием солнечного света. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И можно напомнить, что ученые не нашли подтверждения распространенного мифа, что потребление яиц вызывает повышение уровня «плохого» холестерина, опасного для здоровья сердца.

Дорого яичко к Христову дню

В России, по результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», окрашивание и украшение пасхальных яиц остается самой распространенной традицией. Ее соблюдают 68% респондентов. Выбирают даже трендовые оттенки (в этом году якобы в моде глубокий «бордо»). Тем не менее большинство, по данным разных опросов, до сих пор отдают предпочтение естественным красителям, в первую очередь луковой шелухе. О ее популярности красноречиво свидетельствует тот факт, что юристам пришлось напомнить: за снятие шелухи в магазинах может грозить штраф, если это квалифицируют как умышленную порчу товара. Треть всего мирового производства яиц приходится на Китай Дети принимают участие в традиционном катании яйц на лужайке перед Белым домом Президент Трамп и Пасхальный заяц наблюдают за весельем Шоколадные яйца и шоколадные зайцы стали традиционным пасхальным угощением в странах Западной Европы В последние годы яйца все чаще окрашивают в разные трендовые оттенки Большинство россиян по-прежнему предпочитает красить яйца луковой шелухой В странах Западной Европы традиция красить яйца уже не так распространена. К примеру, в Германии, по данным свежего опроса YouGov, ее приверженцами оказался лишь каждый четвертый респондент. Во многих европейских странах куриные яйца в праздновании Пасхи частично вытеснили шоколадные. Примечательно, что, как пишут британские СМИ, и этот пасхальный продукт не обошла стороной «эгфляция». А вместе с ней и «шринкфляция»: производители шоколада не только повышают цены на яйца, но еще и уменьшают упаковки. А вот в США обстановка с ценами, похоже, нормализуется. 40 тыс. штук было использовано в этом году в катании яиц на лужайке перед Белым домом. Эта американская пасхальная традиция берет свое начало в XIX веке. Главные участники веселья — дети. Соревнуясь, они катают раскрашенные яйца по траве деревянными и пластиковыми ложками. Президент Трамп рассказал журналистам, что в разгар яичного кризиса его убеждали заменить настоящие яйца пластиковыми, но он отказался, и цены пошли вниз. Естественно, это достижение он записал в свой актив.

Ольга Шкуренко