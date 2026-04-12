Вопрос яйцом
Основные цифры и любопытные факты
В минувшие выходные Пасху отмечал западный мир, теперь настала наша очередь. В честь праздника “Ъ” решил присмотреться к одному из неотъемлемых атрибутов праздника — обыкновенному яйцу.
Производят в Азии, потребляют в Европе
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире производится около 100 млн т яиц в год, более 90% из них — куриные. В лидерах — страны Азии. Более трети всего мирового производства куриных яиц приходится на Китай, чуть менее одной десятой — на Индию. Россия также входит в десятку крупнейших производителей (7-е место).
Европа в топ-10 по производству не попала, зато среди лидеров по потреблению сразу три европейские страны — Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Россия чуть-чуть недотянула до первой десятки (12-е место), вместе с ней во второй десятке оказались и США (19-е место). В среднем, основываясь на последних доступных данных ФАО (за 2023 год), в мире потребляется около 8,5 кг яиц в год на человека.
Мировая торговля яйцами во всех видах, по данным портала торговой статистики Observatory of Economic Complexity (OEC) на 2024 год, составила $5,9 млрд. Они занимают 501-е место среди всех торгуемых товаров с долей 0,026% от общего объема мировой торговли. Значительная доля в экспорте-импорте яйца приходится на страны Европы. Крупнейший экcпортер в 2024 году — Нидерланды, импортер — Германия.
Доступный суперфуд
В последние годы на фоне продуктовой инфляции в разных странах фиксируется подорожание яиц. Особый случай США: в 2025 году из-за масштабной вспышки птичьего гриппа цены на яйца там достигали десятилетнего максимума. В экспертном сообществе и СМИ ввели в обиход специальный термин «эгфляция» — комбинация английских слов egg («яйцо») и inflation («инфляция»).
Тем не менее в большинстве стран мира яйца остаются сравнительно доступным продуктом. По данным портала сравнительной статистики Numbeo, самые дорогие яйца можно найти в Швейцарии — там придется заплатить более $7 за дюжину. Это почти в два раза дороже, чем в тех же США. Однако и уровень жизни в Швейцарии один из самых высоких в мире.
Наиболее доступным товаром яйца являются в Индии — менее $1 за дюжину. В России и Китае цены также ближе к нижней планке.
Наличие яиц в среднестатистической продуктовой корзине нельзя недооценивать. Медики не устают повторять, что они являются источником многих витаминов и питательных веществ, необходимых человеку. Одно крупное яйцо покрывает 27% дневной нормы селена и 25% витамина В12. Кроме того, яйца является одним из немногих продуктов — источников витамина D, который в нашем организме синтезируется преимущественно под воздействием солнечного света.
И можно напомнить, что ученые не нашли подтверждения распространенного мифа, что потребление яиц вызывает повышение уровня «плохого» холестерина, опасного для здоровья сердца.
Дорого яичко к Христову дню
В России, по результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», окрашивание и украшение пасхальных яиц остается самой распространенной традицией. Ее соблюдают 68% респондентов. Выбирают даже трендовые оттенки (в этом году якобы в моде глубокий «бордо»). Тем не менее большинство, по данным разных опросов, до сих пор отдают предпочтение естественным красителям, в первую очередь луковой шелухе. О ее популярности красноречиво свидетельствует тот факт, что юристам пришлось напомнить: за снятие шелухи в магазинах может грозить штраф, если это квалифицируют как умышленную порчу товара.
В странах Западной Европы традиция красить яйца уже не так распространена. К примеру, в Германии, по данным свежего опроса YouGov, ее приверженцами оказался лишь каждый четвертый респондент. Во многих европейских странах куриные яйца в праздновании Пасхи частично вытеснили шоколадные. Примечательно, что, как пишут британские СМИ, и этот пасхальный продукт не обошла стороной «эгфляция». А вместе с ней и «шринкфляция»: производители шоколада не только повышают цены на яйца, но еще и уменьшают упаковки.
А вот в США обстановка с ценами, похоже, нормализуется. 40 тыс. штук было использовано в этом году в катании яиц на лужайке перед Белым домом. Эта американская пасхальная традиция берет свое начало в XIX веке. Главные участники веселья — дети. Соревнуясь, они катают раскрашенные яйца по траве деревянными и пластиковыми ложками. Президент Трамп рассказал журналистам, что в разгар яичного кризиса его убеждали заменить настоящие яйца пластиковыми, но он отказался, и цены пошли вниз. Естественно, это достижение он записал в свой актив.