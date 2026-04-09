В Рыбинске введен карантин по бешенству

В Рыбинске в связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного введен карантин на нескольких улицах до 1 июня 2026 года. Соответствующий указ подписал губернатор Ярославской области Михаил Евраев 3 апреля.

По данным ярославских СМИ, бешенство выявили у кота, которого выпускали на прогулку. Очагом бешенства признано личное подворье на улице Яблочкина. Ограничительные мероприятия установлены в границах улиц Железнодорожной (дома 9, 33в), Максима Горького (3, 3а, 10, 16), Волочаевской (13, 15, 19–34), Полиграфской (34, 55), 2-й Выборгской (55), Щепкина (49), Софийской (6а, 56), Гремячевской (1, 2, 6, 12), Ключевой (3), проспекта Генерала Батова (2г, 4), Хвойного переулка (19/66).

Карантин подразумевает запрет ярмарок и выставок, связанных со скоплением и перемещением восприимчивых к бешенству животных, отлова диких животных для вывоза в зоопарки, а также вывоза животных, за исключением вакцинированных.

Указом утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предотвращения возбудителя. Рыбинской администрации рекомендовано разработать и принять меры по ликвидации очага в рамках своих полномочий.

