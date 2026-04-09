Смольный требует демонтировать вывеску "Новых людей"

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга признал вывеску партии «Новые люди» у избирательного штаба на Невском проспекте незаконной. Как следует из ответа чиновников пожаловавшемуся на табличку общественнику, конструкция с названием партии была установлена без необходимого разрешения.

Поводом для проверки стало обращение лидера движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова. 26 марта он направил жалобы в администрацию города на символику «Единой России» и «Новых людей» у их недавно открывшихся избирательных штабов. Рядом с офисом первых размещена скульптура медведя, вторые же вывесили на фасаде свой логотип. «Закон един для всех. Мишку — в лес. Грязную кляксу — смыть»,— писал общественник в социальных сетях.

9 апреля ему пришел ответ из Смольного. Как следует из документа за подписью и. о. заместителя председателя комитета по печати Ольги Ефименко, ведомство разделяет претензии к вывеске "Новых людей". «В результате мониторинга, проведенного по указанному адресу, выявлен объект для размещения информации: вывеска „партия НОВЫЕ ЛЮДИ“, установленная без разрешения комитета»,— следует из ответа комитета. Чиновники уточнили, что по данному факту уже вынесено уведомление о демонтаже.

Согласно действующим в Петербурге правилам, размещение любых вывесок и информационных конструкций на фасадах зданий требует обязательного согласования с городским комитетом по печати или внесения в проект благоустройства. В конце 2025 года власти города анонсировали реформу, предполагающую переход на уведомительный порядок размещения вывесок с 1 января 2026 года, однако это нововведение пока не отменяет необходимости получать разрешение для уже установленных конструкций.

Сам Ярослав Костров, комментируя ответ ведомства, отметил, что будет добиваться скорейшего демонтажа вывески. Он также добавил, что ответа из комитета по контролю за имуществом (ККИ) по поводу фигуры медведя у офиса «Единой России» он пока не получил.

Предоставить оперативный комментарий «Ъ Северо-Запад» по поводу сложившейся ситуации представители петербургского отделения партии «Новые люди» не смогли

Полина Пучкова