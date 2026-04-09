Глава Оренбуржья Евгений Солнцев рассказал о поддержке бизнеса

Губернатор Евгений Солнцев принял участие в собрании Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей. Об этом он сообщил в своем канале в Max.

В составе ОСПП состоят 190 организаций, из них более 80 — крупные промышленные предприятия с общей численностью более 500 тыс. человек. На этих предприятиях производится более 80% всей промышленной продукции региона, что формирует 50% бюджета области. Сегодня в регионе действуют 180 мер поддержки бизнеса.

«Мы создаем условия для развития региона. По итогу 2025 года в экономику региона было направлено более 381 млрд руб., что на 35 млрд руб. больше, чем годом ранее. Сегодня мы ставим перед собой новые цели — развитие нефтехимии и агропромышленного комплекса, транспортно-логистического потенциала и туризма», — отметил глава региона.

