День космонавтики, Древний Египет и концерт Юрия Лозы перед матчем «Рубина»

Куда сходить и что посмотреть в Казани с 10 по 16 апреля

Концерты

Певица Лолита Милявская во время выступления

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Людовико Эйнауди при свечах

12 апреля в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт коллектива CGM Orchestra «Музыка Людовико Эйнауди при свечах». В программе ожидаются как мелодии из новых альбомов, так и полюбившиеся хиты, такие как Una Mattina и Fly. Концерт пройдет при свете тысяч свечей, что по концепции выступления создаст уютное пространство для погружения в живое исполнение музыки.

Лолита

12 апреля в МВЦ «Казань Экспо» пройдет концерт Лолиты. В программе — хиты «Ориентация», «Шампанское», «Шпилька-каблучок», пронзительная «Папа» и стихи Цветаевой. В описании мероприятия указывают, что зрителей ждут два часа личного общения, юмор, слезы и танцы.

Владимир Кузьмин

Также 12 апреля, но уже в КРК «Пирамида» состоится большой юбилейный концерт Владимира Кузьмина. Один из основателей группы «Карнавал» и лидер «Динамика» исполнит знаковые песни из своего богатого репертуара.

Выставки

Древний Египет и Античность

С 5 апреля в Национальном музее Татарстана открылась выставка «Кабинет редкостей». Пространство выставки разделено на три раздела: Древний Египет, собрание казанского коллекционера Андрея Лихачева и Античность: артефакты возрастом до 4,5 тысяч лет — от керамического сосуда IV тысячелетия до н.э. до фрагмента мрамора из Колизея. Среди экспонатов — ушебти царевича из Долины царей, апулийский кратер, лекиф с изображением Гипполектриона и амфора эпохи Траяна.

«Дар мастера»

До 12 апреля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» проходит выставка Абрека Абзгильдина «Дар мастера». В экспозиции — живопись, графика и декоративно-прикладное искусство одного из выдающихся мастеров Татарстана. Ключевые темы: Сабантуй, портреты выдающихся личностей (Дэрдменд, Баки Урманче, Андрей Тарковский, Сергей Параджанов), преодоление времени и пространства.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Спорт

«Рубин» и концерт Юрия Лозы

11 апреля на «Ак Барс Арене» состоится матч 22-го тура РПЛ «Рубин» — «Оренбург». Игра начнется в 16:30. За час до стартового свистка на сцене в чаше стадиона выступит певец Юрий Лоза. Сама игра пройдет в формате «Теплого матча»: будут работать обогреватели и горячий чай.

Хоккей

В плей-офф КХЛ «Ак Барс» встретится с минским «Динамо». Серия стартует в Минске 9 и 11 апреля. Затем команды переедут в Казань: домашние матчи пройдут 13 и 15 апреля на «Татнефть Арене». Серия продлится до четырех побед.

День космонавтики

«Спутник знаний»

11 апреля в ИТ-парке им. Башира Рамеева пройдет семейный фестиваль космонавтики «Спутник знаний», посвященный 65-летию полета Юрия Гагарина. В программе: выступление космонавта Андрея Борисенко, интерактивные площадки, мастер-классы, лекции, конкурсы, детская и взрослая сцены.

Астрономическая обсерватория

12 апреля в Астрономической обсерватории им. Энгельгардта состоится праздничная программа ко Дню космонавтики. В течение дня: выставка «Гагарин: Звездный путь первых», интерактивные занятия для детей, публичные лекции, награждение победителей конкурса детского творчества, сеанс в Планетарии КФУ и завершающая лекция профессора КФУ Юрия Нефедьева.

Влас Северин