День космонавтики, Древний Египет и концерт Юрия Лозы перед матчем «Рубина»
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 10 по 16 апреля
Концерты
Певица Лолита Милявская во время выступления
Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ
Людовико Эйнауди при свечах
12 апреля в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт коллектива CGM Orchestra «Музыка Людовико Эйнауди при свечах». В программе ожидаются как мелодии из новых альбомов, так и полюбившиеся хиты, такие как Una Mattina и Fly. Концерт пройдет при свете тысяч свечей, что по концепции выступления создаст уютное пространство для погружения в живое исполнение музыки.
Лолита
12 апреля в МВЦ «Казань Экспо» пройдет концерт Лолиты. В программе — хиты «Ориентация», «Шампанское», «Шпилька-каблучок», пронзительная «Папа» и стихи Цветаевой. В описании мероприятия указывают, что зрителей ждут два часа личного общения, юмор, слезы и танцы.
Владимир Кузьмин
Также 12 апреля, но уже в КРК «Пирамида» состоится большой юбилейный концерт Владимира Кузьмина. Один из основателей группы «Карнавал» и лидер «Динамика» исполнит знаковые песни из своего богатого репертуара.
Выставки
Древний Египет и Античность
С 5 апреля в Национальном музее Татарстана открылась выставка «Кабинет редкостей». Пространство выставки разделено на три раздела: Древний Египет, собрание казанского коллекционера Андрея Лихачева и Античность: артефакты возрастом до 4,5 тысяч лет — от керамического сосуда IV тысячелетия до н.э. до фрагмента мрамора из Колизея. Среди экспонатов — ушебти царевича из Долины царей, апулийский кратер, лекиф с изображением Гипполектриона и амфора эпохи Траяна.
«Дар мастера»
До 12 апреля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» проходит выставка Абрека Абзгильдина «Дар мастера». В экспозиции — живопись, графика и декоративно-прикладное искусство одного из выдающихся мастеров Татарстана. Ключевые темы: Сабантуй, портреты выдающихся личностей (Дэрдменд, Баки Урманче, Андрей Тарковский, Сергей Параджанов), преодоление времени и пространства.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Спорт
«Рубин» и концерт Юрия Лозы
11 апреля на «Ак Барс Арене» состоится матч 22-го тура РПЛ «Рубин» — «Оренбург». Игра начнется в 16:30. За час до стартового свистка на сцене в чаше стадиона выступит певец Юрий Лоза. Сама игра пройдет в формате «Теплого матча»: будут работать обогреватели и горячий чай.
Хоккей
В плей-офф КХЛ «Ак Барс» встретится с минским «Динамо». Серия стартует в Минске 9 и 11 апреля. Затем команды переедут в Казань: домашние матчи пройдут 13 и 15 апреля на «Татнефть Арене». Серия продлится до четырех побед.
День космонавтики
«Спутник знаний»
11 апреля в ИТ-парке им. Башира Рамеева пройдет семейный фестиваль космонавтики «Спутник знаний», посвященный 65-летию полета Юрия Гагарина. В программе: выступление космонавта Андрея Борисенко, интерактивные площадки, мастер-классы, лекции, конкурсы, детская и взрослая сцены.
Астрономическая обсерватория
12 апреля в Астрономической обсерватории им. Энгельгардта состоится праздничная программа ко Дню космонавтики. В течение дня: выставка «Гагарин: Звездный путь первых», интерактивные занятия для детей, публичные лекции, награждение победителей конкурса детского творчества, сеанс в Планетарии КФУ и завершающая лекция профессора КФУ Юрия Нефедьева.