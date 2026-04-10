День космонавтики, Древний Египет и концерт Юрия Лозы перед матчем «Рубина»

Певица Лолита Милявская во время выступления

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Певица Лолита Милявская во время выступления

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Людовико Эйнауди при свечах

12 апреля в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт коллектива CGM Orchestra «Музыка Людовико Эйнауди при свечах». В программе ожидаются как мелодии из новых альбомов, так и полюбившиеся хиты, такие как Una Mattina и Fly. Концерт пройдет при свете тысяч свечей, что по концепции выступления создаст уютное пространство для погружения в живое исполнение музыки.

Лолита

12 апреля в МВЦ «Казань Экспо» пройдет концерт Лолиты. В программе — хиты «Ориентация», «Шампанское», «Шпилька-каблучок», пронзительная «Папа» и стихи Цветаевой. В описании мероприятия указывают, что зрителей ждут два часа личного общения, юмор, слезы и танцы.

Владимир Кузьмин

Также 12 апреля, но уже в КРК «Пирамида» состоится большой юбилейный концерт Владимира Кузьмина. Один из основателей группы «Карнавал» и лидер «Динамика» исполнит знаковые песни из своего богатого репертуара.