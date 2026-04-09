В Ульяновске отменено требование получения разрешений на вырубку американского клена

Глава Ульяновска Александр Болдакин подписал постановление №260 от 6 апреля 2026 года, которым вносятся изменения в административный регламент о выдаче разрешений на право вырубки зеленых насаждений (введен постановлением мэрии от 11 ноября 2025 г. №1277).

Согласно внесенным изменениям, теперь гражданам не требуется получение разрешения на вырубку опасных видов инвазивных (чужеродных) растений, включенных в соответствующий перечень, «которые не отнесены к карантинным объектам и в отношении которых должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению».

На сегодня, согласно приказу Рослесхоза от 1 апреля 2026 года, в такой перечень вошли клен ясенелистный (американский) и борщевик Сосновского.

Приказ Рослесхоза разработан в рамках вступившего 1 марта 2026 года в силу федерального закона, обязывающего владельцев земельных участков уничтожать инвазивные (чужеродные) растения. Невыполнение этих требований грозит физлицам штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юрлицам — от 400 тыс. до 700 тыс. руб. Суд также может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений.

В мэрии считают, что изменения, внесенные в регламент постановлением мэра, «упрощают борьбу с этими вредными для нашей российской природы растениями на местном уровне».

Сергей Титов, Ульяновск