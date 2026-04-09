В Тюмени будут судить мать, оставившую детей без присмотра на четыре дня

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы, которая на четыре дня оставила маленьких детей без присмотра в квартире. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Она обвиняется по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних детей, находящихся в заведомо беспомощном состоянии) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, с 23 по 26 октября 2025 года женщина оставила в квартире без присмотра детей в возрасте двух лет и полутора лет. При этом в помещении были включены электроприборы. Дети были госпитализированы, после чего органы опеки изъяли их у матери и передали отцу. Отмечается, что суд лишил обвиняемую родительских прав.

Следователи провели комплекс процессуальных действий, включая осмотр места происшествия, допросы свидетелей и проведение экспертиз. По ходатайству следователя женщина была заключена под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева