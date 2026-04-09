IEK GROUP публикует финансовые результаты за 2025 год: выручка увеличилась на 9,4%

В 2025 году IEK GROUP обеспечила устойчивый рост выручки, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и замедление роста рынка электротехнической продукции. Компания завершила интеграцию активов, приобретенных у Legrand, и продолжила опережать рынок по темпам роста.



Выручка выросла на 9,4% г/г и составила 56,2 млрд руб., при этом основным драйвером стали сегменты низковольтного оборудования и телеком-решений (+24%). Рост поддержан развитием продуктов высокого и среднего ценовых сегментов, новых продуктов, а также увеличением доли продукции собственного производства (+36%).

Валовая прибыль увеличилась на 15,3% до 22,8 млрд руб. благодаря улучшению продуктовой структуры, оптимизации закупочных и производственных процессов. EBITDA составила 8,1 млрд руб. (-1,4% г/г), отражая эффект консолидации активов и формирования резервов. Чистая прибыль снизилась до 2,6 млрд руб. на фоне роста процентных ставок.

Компания сохраняет устойчивую финансовую позицию: свободный денежный поток составил 5,9 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA — 1,8х. Капитальные затраты (3,9 млрд руб.) были направлены на развитие производственных мощностей, включая запуск нового комплекса в Балабаново.

IEK GROUP продолжает активное развитие продуктового портфеля и цифровых решений. В 2025 году в рамках развития цифровой экосистемы IEK DIGITAL представлен программный продукт IEK ERM для повышения энергоэффективности предприятий. Также компания усиливает позиции в сегменте ИБП для ЦОД, где реализовала ряд крупных проектов. В силовом оборудовании Компания усиливает свои позиции за счет флагманских решений — низковольтных комплектных устройств на 4000 и 6300 ампер.

В 2026 году стратегический фокус направлен на укрепление позиций в среднем и высоком ценовых сегментах, дальнейшую локализацию производства, развитие комплексных цифровых решений, а также повышение операционной эффективности и расширение отраслевых продаж.

Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP: «По итогам 2025 года Компания продемонстрировала устойчивые финансовые результаты, сохранив положительную динамику выручки и валовой прибыли. Показатель EBITDA за 2025 год составил 8,1 млрд руб., незначительно снизившись год к году, что говорит о силе операционной модели Компании даже в сложных макроэкономических условиях. 2025 год — это год консолидации активов, приобретенных ранее у Legrand, переходный этап интеграции двух сильных бизнесов и выстраивания единых систем взаимодействия. Мы удовлетворены результатами интеграции и уже наблюдаем синергетические эффекты».

