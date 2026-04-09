В Госдуме предложили разрешить гражданам выбирать способ авторизации на «Госуслугах»

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект, закрепляющий право граждан самостоятельно выбирать способ идентификации при получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Как пояснили авторы проекта, инициатива направлена на недопущение обязательного использования мессенджеров для входа на портал «Госуслуги».

Депутаты предлагают дополнить ст. 7 закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» двумя новыми пунктами. В первом из них говорится, что физлица, получающие такие услуги в электронной форме, «имеют право на подтверждение личности несколькими способами». А другой пункт прямо запрещает «установление в качестве единственного обязательного требования <…> наличия обязательной регистрации физического лица в многофункциональных сервисах обмена информацией».

Как отмечается в пояснительной записке, действующие законы гарантируют доступность получения электронных услуг. Но на практике пользователи сталкиваются с ситуациями, когда подтверждение их личности возможно лишь через мессенджеры, без альтернативных способов входа. Подобные требования создают дополнительные барьеры и могут ограничивать доступ к государственным сервисам, полагают коммунисты.

«Когда человек хочет, например, записаться на прием к врачу, отправить заявление на смену паспорта или получить выписку из трудовой книжки — он не должен при заходе на “Госуслуги” сталкиваться с дополнительными препятствиями»,— пояснил в Telegram-канале КПРФ один из авторов проекта Алексей Куринный. Для этого уже есть удобные способы подтверждения личности — одноразовые пароли, направляемые по СМС или электронной почте, или ввод персональных данных при входе в личный кабинет, напомнил депутат.

Использование же мессенджеров, по убеждению господина Куринного, должно оставаться добровольным: «Каким бы замечательным ни был мессенджер — ставить его на свои устройства или нет, решают сами граждане. Принуждать их к этому путем ограничения доступа к “Госуслугам” неправильно».

Анна Коломенская