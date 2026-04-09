Легендарная «девятка»

В 1975 году президент фирмы «Порше» Эрнст Фурманн встретился с министром автомобильной промышленности СССР Владимиром Поляковым. В разговоре бизнесмен отметил, что немецкое государство причинило много бед Советскому Союзу, развязав вторую мировую войну, и что это необходимо каким-то образом компенсировать.

В результате родилось соглашение между ВАЗом и фирмой «Порше» под эгидой Госкомитета по науке и технике СССР. Работа была рассчитана на три года — с 1976 по 1978 гг., по 500 тысяч дойчмарок в год. В течение двух с половиной лет на «Порше» постоянно находилась группа специалистов ВАЗ перенимавшая опыт по основным направлениям: дизайн, двигатели, трансмиссия. В январе 1980 года был подписан контракт с фирмой «Порше», а летом того же года — с UTS (дочернее предприятие ФИАТ). В Европе появилось три технических центра: Тольятти, Штутгарт и Турин, не считая фирм-лицензиаров, где смешанные коллективы вели разработку конструкции и технологии.

ВАЗ 2109 начали выпускать в 1987 году, автомобиль стал дальнейшим развитием 2108 и создавался как семейный пятидверный вариант. Новая «девятка», унаследовала все технические решения 2108, мгновенно завоевала признание автолюбителей: ее конкурентным преимуществом было «правильное» количество дверей.

Первоначально 2109 оснащался рядными 4-цилиндровыми 8-клапанными карбюраторными бензиновыми двигателями объёмом 1100, 1300 и 1500 куб. см. В 1991 году разработан новый дизайн «передка» машины, так называемое «короткое» крыло сменили на «длинное». С 1994 года на машину устанавливают 4-цилиндровый 8-клапанный инжекторный бензиновый двигатель ВАЗ-21083 1500 куб. см. В финской версии ВАЗ-2109 опционально ставили кондиционер, электростеклоподъемники, гидравлический усилитель руля (ГУР), люк.

Модель ВАЗ-2109 «Самара» прочно вошла в массовую культуру СССР и перестроечной России. В кино и на эстраде 90-х годов 2109 выступала символом успеха, молодости, динамичности и куда же без этого бандитской романтики. Популярность «девятки» у автолюбителей, придала «Самаре» не только статус поп-иконы, но и закрепила место автомобиля в культурном коде страны.

«Девятка» заслуженно считалась одной из модных и желанных машин в СССР конца 80-х и начала 90- годов. Песня «Твоя вишневая девятка» группы «Комбинация», посвященная этой машине, стала хитом и символом эпохи 90-х. Вишневая «Девятка» не зря вошла в фольклор: машина считалась статусной и престижной. В Самаре автомобиль легко менялся на однокомнатную квартиру. Популярность имела и обратную сторону. ВАЗ-2109 считался одним из самых угоняемых автомобилей.

ВАЗ-2109 был самой популярной выпускаемой на тот момент моделью: с 1987 по 2011 год выпустили 1,6 млн шт. Для российского рынка автомобиль получил название «Спутник», для зарубежных покупателей — «Самара». В 1988 году ВАЗ-2109 потеснил ВАЗ-2108 в процентном соотношении выпущенных автомобилей. ВАЗ-2109 «Спутник» стал 11-миллионным (1988 год) и 12-миллионным (1989 года) автомобилем, выпущенным Волжским автозаводом.

Экспортная версия ВАЗ-2109 имела ряд особенностей, которые отличались от версии для советских автомобилистов. Стандартная советская комплектация была очень скудной, однако экспортный вариант предлагал расширенный список опций, например: гидроусилитель руля, электропривод зеркал, спортивные сиденья и кондиционер. Другой причиной отличий была адаптация автомобиля под требования конкретного рынка. Для Германии выпускалась специальная версия Night, окрашенная в чёрный цвет, с литыми дисками и люком.

Lada Samara GLS

Один из самых ярких вариантов экспортного ВАЗ была французская «Lada Samara GLS». На автомобиль ставили аэродинамический обвес, литые диски, более мощный 1,5 литровый двигатель. В СССР 2109 оснащались карбюраторным моторами, однако для Великобритании поставили инжекторный двигатель.

1988 год, Франция на стенде Парижского автосалона выставлен ВАЗ21093 в раллийной раскраске. На табличке: «Самый быстрый автомобиль в Европе. На нем экипаж сотрудников журнала «За рулем» (СССР) добрался от Москвы до Лиссабона за 45 часов» опередив конкурентов из Европы и Японии.

«Лада Тарзан»

На базе ВАЗ-2109 собрано 105 полноприводных автомобилей «Лада Тарзан» с французским 1,9 литровым дизелем «Пежо». Производство автомобиля началось в 1997 году. Машина — гибрид «Нивы» и «девятки». В 2003 году производство «Тарзан» прекратили. Часть машин эксплуатировалась в коммунальных службах и в личном пользовании у граждан.