Angiopharm — экспертный бренд профессиональной косметики, основанный Алексеем Пуртовым в 2014 году. Под брендом Angiopharm создаются научно обоснованные биотехнологические решения для косметологии, эстетической медицины, дерматологии, стоматологии и регенеративной терапии. У компании собственное производство полного цикла, сертифицированное по международным стандартам GMP и ISO. Для потребителя это значит, что все этапы выпуска косметической продукции — исследования, синтез активных компонентов, производство — находятся под строгим контролем и выдают продукт высокого качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angiopharm Фото: Angiopharm

В формулах Angiopharm используется рекомбинантный ангиогенин — полипептид, влияющий на образование здоровой капиллярной сети и, как следствие, на транспортировку кислорода, запуск процессов регенерации тканей и улучшение обмена веществ в клетках кожи и слизистых. Благодаря собственной запатентованной технологии синтеза, Angiopharm гарантирует безопасность, качество и биологическую активность этого уникального компонента.

Наибольшей популярностью среди продуктов Angiopharm пользуются: мультипептидный омолаживающий крем, регенерирующий гель, сыворотка с ниацинамидом, крем-комфорт с комплексом омега 3–6–9, гель для умывания с аминокислотами шелка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Angiopharm Фото: Angiopharm Фото: Angiopharm Следующая фотография 1 / 3 Фото: Angiopharm Фото: Angiopharm Фото: Angiopharm

Родина бренда — наукоград Кольцово (Новосибирская область), где находится лабораторно-производственный комплекс. Офисы расположены в Новосибирске и Москве. Продукция Angiopharm представлена более чем в 150 городах России и мира, используется специалистами в 12 странах: Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Сербия, Ирак, Вьетнам, Турция. География присутствия бренда постоянно растет.