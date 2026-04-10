Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: лимитированные коллекции, весенние новинки, красивые сотрудничества.

«Монохром» летит в космос

К 65-летию первого полета человека в космос российский бренд одежды Monochrome показал коллекцию, созданную совместно с «Роскосмосом». Впервые в рамках этой коллекции бренд переходит на кириллицу: Monochrome становится «Монохромом». Коллекция посвящена Марсу, как новому ориентиру человечества, а потому ее цветовая палитра построена вокруг марсианских оттенков: песочные, теплые коричневые, глубокие темные. Варка и окрашивание тканей создают эффект неоднородной поверхности — это своего рода отсылка к рельефу планеты и пылевым бурям. В коллекцию вошли: футболки в двух оттенках, шорты, рубашки, свитшот, куртка, свитер и платок. Все модели дополнены жаккардовыми нашивками, как на экипировке космонавтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «Монохром» Фото: «Монохром» Фото: «Монохром» Фото: «Монохром» Фото: «Монохром» Фото: «Монохром» Следующая фотография 1 / 6 Фото: «Монохром» Фото: «Монохром» Фото: «Монохром» Фото: «Монохром» Фото: «Монохром» Фото: «Монохром»

Clarins рисует глаза

Французский косметический бренд Clarins выпустил новинки для макияжа глаз. Это объемная тушь для ресниц Clarins Wonder Perfect 5D mascara с гиалуроновой кислотой, пантенолом и сфинганином — во флаконе из стекла. Также вышли два новых средства для бровей — карандаш высокой точности нанесения и гель для фиксации бровей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clarins Фото: Clarins

Fane открывает академию

Российский бренд профессиональной косметики для волос Fane открывает собственную академию на Новом Арбате. Это образовательная площадка и творческое пространство, которое станет местом проведения авторских семинаров и мастер-классов от экспертов бренда. Академия также будет открыта для организации знаковых мероприятий столичной индустрии красоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Fane Фото: Fane Фото: Fane Следующая фотография 1 / 3 Фото: Fane Фото: Fane Фото: Fane

Lime идет в лен

Вышла новая капсула женской линии Studio российской марки одежды Lime. Она создавалась из льняных и смесовых материалов и предназначена для жаркой летней погоды. Среди новинок — комфортные комплекты из блузы и брюк, платья, пиджаки, жилеты. Цветовая палитра капсулы — натуральная, а цвета новинок — молочный, бежевый, серый и шоколадный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Следующая фотография 1 / 5 Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME

Diptyque обновляется

Консервативная французская парфюмерная марка Diptyque удивила поклонников — впервые с момента первого выпуска свечей в 1963 году, решила изменить дизайн и переработать упаковку. Теперь, помимо привычного стекла, свечи будут выпускаться с рефилами — многоразовыми сменными блоками из бумажной «пены», биоразлагаемого материала, который делает свечу на 10% легче оригинальной и значительно снижает углеродный след при ее производстве. Также линия пополнится пятью новыми ароматами, разработанными парфюмерами Александрой Карлин и Оливией Джакобетти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Diptyque Фото: Diptyque Следующая фотография 1 / 2 Фото: Diptyque Фото: Diptyque

Lesel приглашает в путешествие

Российский бренд одежды Lesel выпустил новую капсулу для путешествий, вдохновленную Азией. В ее основе — вещи в глубоких оттенках, разбавленных полутонами: накидки-халаты, свободные брюки, легкие жакеты с деликатным декором и узнаваемыми застежками. Основной посыл коллекции — европейская сдержанность и восточная концептуальность. Съемка лукбука прошла в Гонконге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lesel Фото: Lesel Следующая фотография 1 / 2 Фото: Lesel Фото: Lesel

Ирина Кириенко