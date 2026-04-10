Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: лимитированные коллекции, весенние новинки, красивые сотрудничества.
«Монохром» летит в космос
К 65-летию первого полета человека в космос российский бренд одежды Monochrome показал коллекцию, созданную совместно с «Роскосмосом». Впервые в рамках этой коллекции бренд переходит на кириллицу: Monochrome становится «Монохромом». Коллекция посвящена Марсу, как новому ориентиру человечества, а потому ее цветовая палитра построена вокруг марсианских оттенков: песочные, теплые коричневые, глубокие темные. Варка и окрашивание тканей создают эффект неоднородной поверхности — это своего рода отсылка к рельефу планеты и пылевым бурям. В коллекцию вошли: футболки в двух оттенках, шорты, рубашки, свитшот, куртка, свитер и платок. Все модели дополнены жаккардовыми нашивками, как на экипировке космонавтов.
Clarins рисует глаза
Французский косметический бренд Clarins выпустил новинки для макияжа глаз. Это объемная тушь для ресниц Clarins Wonder Perfect 5D mascara с гиалуроновой кислотой, пантенолом и сфинганином — во флаконе из стекла. Также вышли два новых средства для бровей — карандаш высокой точности нанесения и гель для фиксации бровей.
Fane открывает академию
Российский бренд профессиональной косметики для волос Fane открывает собственную академию на Новом Арбате. Это образовательная площадка и творческое пространство, которое станет местом проведения авторских семинаров и мастер-классов от экспертов бренда. Академия также будет открыта для организации знаковых мероприятий столичной индустрии красоты.
Lime идет в лен
Вышла новая капсула женской линии Studio российской марки одежды Lime. Она создавалась из льняных и смесовых материалов и предназначена для жаркой летней погоды. Среди новинок — комфортные комплекты из блузы и брюк, платья, пиджаки, жилеты. Цветовая палитра капсулы — натуральная, а цвета новинок — молочный, бежевый, серый и шоколадный.
Diptyque обновляется
Консервативная французская парфюмерная марка Diptyque удивила поклонников — впервые с момента первого выпуска свечей в 1963 году, решила изменить дизайн и переработать упаковку. Теперь, помимо привычного стекла, свечи будут выпускаться с рефилами — многоразовыми сменными блоками из бумажной «пены», биоразлагаемого материала, который делает свечу на 10% легче оригинальной и значительно снижает углеродный след при ее производстве. Также линия пополнится пятью новыми ароматами, разработанными парфюмерами Александрой Карлин и Оливией Джакобетти.
Lesel приглашает в путешествие
Российский бренд одежды Lesel выпустил новую капсулу для путешествий, вдохновленную Азией. В ее основе — вещи в глубоких оттенках, разбавленных полутонами: накидки-халаты, свободные брюки, легкие жакеты с деликатным декором и узнаваемыми застежками. Основной посыл коллекции — европейская сдержанность и восточная концептуальность. Съемка лукбука прошла в Гонконге.