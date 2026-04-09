Страны-члены НАТО обсуждают призыв Америки отправить военную миссию на Ближний Восток. Ранее Марк Рютте провел в Белом доме встречу с Дональдом Трампом. По ее итогам генсек альянса заявил, что президент разочарован позицией союзников по поводу Ирана. Вашингтон готов применить против них определенные меры воздействия. Тем не менее США на сегодня остаются в организации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет появления новых альянсов и военных блоков.

Дональд Трамп провел в Белом доме закрытую встречу с Марком Рютте. Администрация президента США не стала комментировать ее итоги. Такое бывает крайне редко. В результате можно даже заподозрить определенную интригу. Явно ожидалось красочное шоу, грубо говоря, публичная порка союзника, где бы он сидел тихо, понурив голову, и сносил бы упреки безропотно. Впрочем, похоже, Рютте не тот политик, который бы согласился на такой прием. Как бы то ни было, генсек НАТО после этого дал интервью, что характерно, нелюбимому Трампом CNN, где также ограничился лишь общими фразами: мол, провел очень откровенный открытый разговор, но, видимо, не простой, судя по интонации.

Как известно, ранее глава Белого дома фактически обвинил Североатлантический альянс в трусости и обещал припомнить Европе отказ помочь в трудную минуту. Тем не менее США остаются в НАТО. Однако Трамп не исключает, что выведет американские войска с территории стран-наиболее злостных его оппонентов. Первая в очереди — Испания, на втором месте — Франция. Впрочем, маневр президента США разгадать несложно, собственно, это и не скрывается. Он готов простить партнеров, если они прямо сейчас сформируют военную коалицию по охране судоходства в Ормузском проливе и во всем Персидском заливе.

Они вроде бы сами были готовы, как только закончится война. Вот она закончилась — так что действуйте, господа. Кир Стармер недавно собирал конференцию с участием 40 стран. Там как раз об этом шла речь. Впору задаться вопросом: НАТО вообще для чего создавалось, чтобы красивые саммиты проводить или все-таки воевать? Ответить на этот вопрос сегодня крайне непросто. Тем более что Иран собирается взимать дань со всех проходящих танкеров — это же явное унижение. Вы, что хотите, чтобы о вас вытирали ноги? Таким образом, союзникам настойчиво предложили подумать над своим поведением.

Однако среди последних согласия нет. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил, что в альянсе царит напряженность. Дальше понятно: уже нет смысла повторяться и в очередной раз рассказывать о никчемности левых правительств, которые нынче не способны на подвиги. Да и зачем, если Америка с Израилем выполнили всю грязную работу? Раз так, можно поговорить о страданиях мирных жителей, отправить в регион гуманитарную помощь. На повестке дня — новые союзы и альянсы, и возникнут они очень скоро.

Дмитрий Дризе