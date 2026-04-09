Суд оставил экс-депутата Вороновского в СИЗО до 11 июля

Басманный суд Москвы продлил до 11 июля срок ареста бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, обвиняемого в получении взятки на сумму более 25 млн руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший депутат Анатолий Вороновский

Как сообщает корреспондент “Ъ”, таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России. По просьбе следователя, который просил обеспечить безопасность участников процесса и «освободить зал от не участвующих в нем лиц» в виде журналистов и 16-летней дочери экс-политика, заседание прошло за закрытыми дверями.

«В удовлетворении ходатайства защиты об изменении на иную меру пресечения, в том числе домашний арест, отказать»,— огласила решение судья.

«Я не знаю, кому это надо, зачем и кто это делает. В Сочи все это устроили, меня там и близко нет! Там такой бред, просто вымысел. Моего там ничего нет»,— заявил дочери в перерыве процесса политик, имея в виду свой арест и изъятие имущества и сетуя на то, что лишь через два месяца получил посылку от друга, продукты в которой оказались испорчены.

59-летний депутат Госдумы Анатолий Вороновский досрочно сложил полномочия 2 декабря 2025 года. На следующий день суд санкционировал его арест по делу о коррупции. По версии следствия, взятку в виде имущества и услуг на сумму более 25 млн руб. чиновник получил в 2019–2020 годах, когда занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края, курирующего дорожную отрасль. Показания на него дал директор госпредприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» Сафарбий Напсо, который был освобожден от уголовной ответственности по этому делу. Он, в частности, рассказал, что купил для Вороновского квартиру в Краснодаре, оплатил ремонт в квартире сына экс-депутата в Сочи и строительство берегоукрепительной дамбы с очисткой дна озера на участке, принадлежащем семье экс-депутата. Также для родственников чиновника также был приобретен трактор. Сам господин Вороновский вину отрицает.

В феврале Центральный райсуд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход РФ имущество Анатолия Вороновского, а также действующего депутата Госдумы Андрея Дорошенко, тогдашнего депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и еще почти трех десятков связанных с ними граждан, ставших участниками коррупционного скандала в дорожно-строительной сфере Краснодарского края. Стоимость отошедших в казну активов превысила 20 млрд руб.

Мария Локотецкая