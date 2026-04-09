Бывшему вице-президенту «Оборонстроя» продлили арест на полгода

В Мещанском райсуд столицы 9 апреля началось слушание уголовного дела бывшего вице-президента «Оборонстроя» Ирины Ясаковой. Ей вменяют в вину особо крупное мошенничество. Она была арестована в ноябре 2025 года Таганским судом Москвы.

По версии следствия, госпожа Ясакова похитила порядка 790 млн руб. при банкротстве «Оборонстроя» в 2021 году. Ранее сообщалось, что у нее есть вид на жительство в другой стране.

АО «Оборонстрой», созданное в апреле 2009 года для управления строительными проектами в интересах ВС РФ, прекратило свою деятельность в декабре 2017 года. Его единственным учредителем являлось Минобороны России. На момент закрытия уставный капитал организации составлял почти 88,6 млрд руб.

В ходе первого заседания по делу гособвинитель обратился к суду с ходатайством о продлении госпоже Ясаковой действующей меры пресечения на полгода, аргументировав это тем, что подсудимая может попытаться скрыться, повлиять на свидетелей и иным образом воспрепятствовать правосудию. При этом, по словам прокурора, фигурантка располагает значительными финансовыми ресурсами и недвижимостью за рубежом.

Адвокаты подсудимой Александр Толстоконев и Алекандр Минин возражали против удовлетворения просьбы прокурора. Они указывали, что все основания, которые изначально привели к заключению их подзащитной под стражу (якобы возможность скрыться, повлиять на свидетелей или иным образом воспрепятствовать производству по делу), на сегодняшний день полностью утратили свою актуальность, поскольку уголовное дело уже поступило в суд, все свидетели и потерпевшие давно допрошены, а доказательства собраны. Сама госпожа Ясакова, по словам защитников, никогда не находилась в розыске, всегда самостоятельно являлась по вызовам, передала следствию все загранпаспорта, имеет постоянное место жительства и родную сестру, готовую поручиться за нее и предоставить жилье для домашнего ареста.

Судья доводам адвокатов не вняла и удовлетворила ходатайство прокурора.

Ефим Брянцев