Нижегородский минфин считает экономически безопасным уровень госдолга региона

Долговая нагрузка бюджета Нижегородской области по состоянию на 1 апреля 2026 года составляет 75,7%. Долговая нагрузка без учета инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета — 52,9%. Этот уровень нагрузки считается экономически безопасным, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном минфине после того, как агентство «Эксперт РА» понизило уровень кредитоспособности региона с ruA+ на ruA.

В министерстве отметили, что эксперты связывают снижение уровня с увеличением госдолга региона, снижением поступлений по налоговым и неналоговым доходам и увеличением дефицита бюджета. «Это обусловлено текущей макроэкономической ситуацией, необходимостью покрытия дефицита бюджета, сложившегося в 2025 году, а также увеличением сумм привлекаемых инфраструктурных бюджетных кредитов»,— отметили в минфине.

Там уточнили, что в долговой политике регион делает акцент на долгосрочных бюджетных кредитах из федерального бюджета. В структуре госдолга на 1 апреля 2026 года бюджетные кредиты составляют 59,9%.

«Нижегородская область является лидером по объему одобренных инфраструктурных бюджетных кредитов — 121,1 млрд руб. Привлечение федеральных бюджетных кредитов позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, не откладывая развитие региона на потом. При этом все текущие расходы регионального бюджета покрываются собственными доходами»,— сообщили в министерстве.

Также в минфине уточнили, что в 2026 году правительство РФ планирует списать Нижегородской области 22,2 млрд руб. долга по бюджетным кредитам. Еще 20,7 млрд руб. будут списываться в ближайшие четыре года.

Также в министерстве напомнили, что уровень кредитоспособности ruA регион уже показывал в 2019-2022 годах. Уровень ruA+ фиксировался в 2023-2025 годах.

Андрей Репин