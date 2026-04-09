В Прикамье увековечат память погибшей учительницы

Сегодняшнее заседание правительства Пермского края началось с минуты молчания в память о погибшем педагоге из Добрянки Олеси Багуты. После губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение руководству министерству образования региона и местным властям подумать над способом, как увековечить ее имя.

Напомним, 7 апреля девятиклассник на крыльце одной из школ Добрянки напал на преподавателя русского языка и литературы. От полученных ножевых ранений госпожа Багута скончалась в медицинском учреждении. СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. 8 апреля суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу.