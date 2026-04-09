Нижегородская мэрия приобрела новые водооткачивающие машины за 54 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода направила 54 млн руб. на закупку шести новых водооткачивающих машин большой мощности для дорожных учреждений города. Новые машины уже начали работу на улицах города, рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода Следующая фотография 1 / 2 Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

По словам господина Шалабаева, паводковую ситуацию в городе можно считать сложной, но прогнозируемой и ожидаемой.

«Есть определенные локации, которые традиционно подтапливаются. Это река Кудьма в Новинском сельсовете и в Кстовском районе. Также это большой частный жилой сектор в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском районах, который подвержен подтоплениям. В каждом районе сформированы противопаводковые команды, которые знают проблемные участки, ими занимаются и отрабатывают обращения жителей»,— рассказал глава города.

Он напомнил, что в Нижнем Новгороде сформированы девять противопаводковых команд, обеспеченных необходимым количеством техники. В работе по откачиванию воды заняты около 200 единиц техники.

«Сейчас подъем воды в реках Ока и Волга фиксируется на отметках более 67 метров. Опасным для города является значение в 72 метра по Балтийской системе. В 2021 году вода поднималась до отметки в 70 метров, фиксировались серьезные подтопления садовых участков. Этот опыт учитывается сегодня при отработке проблемных мест»,— добавил Юрий Шалабаев.

Андрей Репин