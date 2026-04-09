Краснодарского курьера мошенников приговорили в Ульяновской области

Карсунский районный суд Ульяновской области вынес приговор жительнице Краснодарского края Ирине Сохаревой, признанной виновной в покушении (ч. 3 ст. 30 УК РФ, до трех четвертей от максимального срока лишения свободы) на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). О состоявшемся приговоре сообщила прокуратура Ульяновской области, отметив, что суд согласился с доводами обвинения.

По данным ведомства, следствием установлено, что 40-летняя неработавшая жительница станицы Некрасовской Ирина Сохарева «по полученному через мессенджер указанию определенного лица попыталась неправомерно завладеть денежными средствами» пожилого жителя села Комаровка Карсунского района Ульяновской области. Пенсионера мошенники под видом сотрудников Ростелекома сначала убедили в необходимости сообщить персональные данные для якобы продления договора, а затем, напугав тем, что якобы от его имени мошенники перечисляют деньги украинским вооруженным формированиям и его обвинят в финансировании терроризма, убедили в необходимости «задекларировать» имеющиеся у него наличные средства, передав их курьеру.

Курьером оказалась Ирина Сохарева, прибывшая 3 октября в Комаровку из Краснодарского края. Она не знала, что мужчина уже догадался, что стал жертвой мошенников, и сообщил об этом в полицию . Когда, получив от пенсионера деньги (816 тыс. руб.), Ирина Сохарева села в такси, ранее заказанное дистанционно своим телефонным «куратором», оказалось, что в такси также находится и сотрудник полиции, который ранее уже навещал ее в гостинице, интересуясь целью приезда. Ирину Сохареву на этом такси доставили прямо в райотдел полиции, где и было официально оформлено задержание, а затем решением суда она была заключена под стражу.

Свою вину обвиняемая признала в полном объеме. Как она поясняла следствию и суду, она сама стала жертвой телефонных мошенников, которые так же, как и этого пенсионера, сначала обманули ее, а затем запугали уголовной ответственностью и предложили якобы сотрудничество с правоохранительными органами в виде работы курьера. При этом, оплачивали ей все поездки как на поезде, так и на такси, а также проживание в ульяновской гостинице «ГончаровЪ». Она также призналась, что когда «кураторы» направили ее «в командировку в Ульяновскую область», она уже понимала, что стала соучастницей мошенничества.

Суд приговорил Ирину Сохареву к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы осужденной в доход государства.

Андрей Васильев, Ульяновск