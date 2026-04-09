Суд отправил в СИЗО фигуранта дела о более чем 100 экстремистских комментариях

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для жителя Санкт-Петербурга Павла Мухина, которого задержали по подозрению в распространении в интернете комментариев с признаками оправдания терроризма и экстремистской деятельности. По версии следствия, фигурант опубликовал более 100 сообщений в одном из Telegram-чатов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Экспертиза установила, что тексты содержат признаки побуждения к насилию в отношении людей иной национальности, государственных служащих, а также лиц, поддерживающих мигрантов и их семьи. Кроме того, в публикациях усматриваются признаки призывов к нарушению прав и свобод граждан по национальному признаку.

Мухину предъявлено обвинение по четырем эпизодам. Он пробудет в СИЗО до 7 июня.

На заседании обвиняемый признал вину и просил избрать более мягкую меру пресечения.

Матвей Николаев