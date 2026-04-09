«Барс Груп» выиграла контракт на сопровождение медсистемы Саратовской области

Казанское АО «Барс Груп» стало победителем тендера на оказание услуг по сопровождению компонентов информатизации в Саратовской области за 101,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Компания была единственным участником закупки и получила контракт по начальной цене.

Согласно условиям, в этом году подрядчик будет обеспечивать сопровождение медицинской информационной системы региональной государственной информационной системы здравоохранения (РГИСЗ), функционирующей на базе ПО «БАРС.Здравоохранение-МИС». Основной задачей является обеспечение стабильной и бесперебойной работы системы.

АО «Барс Груп» зарегистрировано в Казани в 2012 году и специализируется на разработке программного обеспечения.

Финансирование предусмотрено из бюджета Саратовской области.

Анна Кайдалова