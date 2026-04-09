Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Барс Груп» выиграла контракт на сопровождение медсистемы Саратовской области

Казанское АО «Барс Груп» стало победителем тендера на оказание услуг по сопровождению компонентов информатизации в Саратовской области за 101,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Компания была единственным участником закупки и получила контракт по начальной цене.

Согласно условиям, в этом году подрядчик будет обеспечивать сопровождение медицинской информационной системы региональной государственной информационной системы здравоохранения (РГИСЗ), функционирующей на базе ПО «БАРС.Здравоохранение-МИС». Основной задачей является обеспечение стабильной и бесперебойной работы системы.

АО «Барс Груп» зарегистрировано в Казани в 2012 году и специализируется на разработке программного обеспечения.

Финансирование предусмотрено из бюджета Саратовской области.

Анна Кайдалова