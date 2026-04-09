Дела третейские

Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте РФ подготовил отчет о деятельности российских постоянно действующих арбитражных учреждений (ПДАУ) за 2025 год. По сравнению с 2024 годом число споров увеличилось на 69%, а доля международных тяжб выросла на 36%. Более половины всех третейских дел пришлось на арбитражное учреждение при объединении работодателей «СоюзМаш России».

В 2025 году в российские ПДАУ поступило 4920 исков, что на 69% превышает показатель 2024 года (2904). Количество споров в арбитражных учреждениях стабильно увеличивается после проведения реформы сферы третейского разбирательства 2017 года. Например, в 2024 году показатели возросли почти в 1,3 раза, а в 2023-м — примерно в 1,2 раза. Вместе с тем, отмечает управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский, средняя цена иска в России по-прежнему далека от западных центров, а крупные дела уходят в Гонконг, Сингапур и иные нейтральные юрисдикции. Полноценной аналитики по размеру требований в отчете не приводится, добавляет юрист.

Основной рост обеспечили внутрироссийские споры — 4507 разбирательств за 2025 год (91,6% от общего числа тяжб). Эта категория выросла более чем на 74% год к году.

Увеличилось и число международных коммерческих споров — 413 в 2025 году против 303 в 2024-м.

География участников международных разбирательств охватила 53 страны, в том числе Ближний Восток (26,1%), Европу (24,7%), СНГ (23,6%), Азию (18,7%).

Наибольшее количество исков в 2025 году приняло арбитражное учреждение при ОООР «СоюзМаш России» (2680), это 54% от общего числа исков по всем ПДАУ. Партнер АБ NSP Илья Рачков связывает рост числа дел с практикой «Ростеха», по которой компании группы обязаны фиксировать в договорах, что все споры будет решать этот конкретный арбитражный центр.

Вторым по числу исков стал Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, который рассмотрел за 2025 год 923 тяжбы, среди которых 337 были международными. В делах участвовали компании из 50 стран, среди них КНР, Белоруссия, Турция, ОАЭ, Германия и Швейцария. Цена иска по международным требованиям не превышала $200 тыс. в 52% случаев.

Третьим стал Арбитражный центр при РСПП. В 2025 году он принял 419 исковых заявлений на сумму более 20,1 млрд руб., из них всего 22 иска было с «иностранным элементом». РАЦ при РИСА зарегистрировал 456 исков на 70,9 млрд руб. АЦ при АНО НИРА ТЭК принял 429 исков, включая 424 внутренних и 5 международных. В НЦСА при АНО САП (спортивный арбитраж) поступило 20 исковых заявлений. Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ приняла лишь девять исков.

«Российское третейское разбирательство растет количественно, но в отчете нет анализа ключевого показателя устойчивости системы — исполнимости третейских решений»,—отмечает Александр Гребельский.

По его словам, наличие существенного числа отмен арбитражных решений и отказов в выдаче исполнительных листов по-прежнему является серьезной проблемой. Господин Рачков также отмечает тенденцию к возрождению кэптивных третейских судов.

Варвара Кеня