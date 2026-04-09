Жителям Ленобласти компенсируют поврежденное при терактах жилье по кадастровой стоимости

Власти Ленинградской области утвердили порядок и размеры материальной помощи жителям, чье жилье пострадало в результате терактов. Теперь размер компенсаций будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости, а при частичных повреждениях — по фиксированным ставкам, а не по средней цене квадратного метра, сказано в обновленном постановлении регионального правительства.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, если в жилом помещении повреждены конструктивные элементы, но оно остается пригодным для проживания, выплата составит 20% от кадастровой стоимости. При повреждении окон и дверей предусмотрены компенсации в размере 20 тысяч рублей за окно и 10 тысяч рублей за дверь. За ущерб внутренней отделке (пол, стены, потолок) полагается 50 тысяч рублей.

Если пострадали балконы, лоджии, веранды или террасы, выплата составит 100 тысяч рублей. При повреждении остекления таких конструкций компенсация рассчитывается по 10 тысяч рублей за элемент, но не более 100 тысяч на один объект.

Для получения средств потребуется заключение специальной комиссии. При этом выплаты не будут предоставляться в случаях, когда ремонт окон, дверей или балконов уже произведен за счет бюджета, внебюджетных источников или организаций. Основанием для отказа станут данные, переданные в Центр социальной защиты населения комитетом по ЖКХ.

Матвей Николаев