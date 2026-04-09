ДНК лосося кончилась на пике

Косметологи столкнулись с дефицитом популярных средств, которые восстанавливают поврежденные клетки и стимулируют выработку коллагена. Препараты на их основе изготавливают из фрагментов ДНК лосося. Первыми на проблему обратили внимание «Ведомости». В частности, о дефиците сообщают в столичных клиниках «Эпилог», Xella, «Медси» и Idealist.

По словам представителей компаний, полинуклеотиды не отгружаются около двух-трех недель.

Косметолог Виктория Костенко допускает, что такая сложность возникла из-за популярности полинуклеотидов:

«Возникли проблемы с поставками, так как средство достаточно востребовано на рынке. Уже 2-3 недели дефицит испытывают как клиники, так и поставщики. После майских праздников препарат обещают вернуть в продажу. Ситуация критичная, потому что его колют не разово, а курсом. Получается, пациенту назначили полинуклеотиды, а он не может полностью выполнить процедуру. Я думаю, что ввоз фрагментов ДНК лосося задерживается из-за ужесточения законодательства, связанного с поставками в Россию».

Клиенты называют процедуру «ДНК лосося» или «лососевой терапией». Еще в прошлом году инъекции стали самым обсуждаемым трендом среди бьюти-блогеров.

Поддерживали ажиотаж и звезды. Например, Ким Кардашьян рассказывала в интервью, что делает уколы. Помимо прочего, спрос на полинуклеотиды отражает и другой тренд — отказ от филлеров в пользу естественного восстановления кожи. Но даже при дефиците у этого препарата есть альтернативы, говорит косметолог-дерматолог, совладелец сети клиник Dr. Omarov Зарема Омарова:

«Небольшие сложности с закупками есть, но как такового дефицита мы в своей практике не заметили. При этом спрос на препараты с полинуклеотидами за последний год действительно вырос. И, честно говоря, иногда он носит скорее трендовый характер. Бывает, пациенты приходят и прямо так и говорят: "Я видела в интернете препарат из ДНК лосося, хочу именно его". Но в медицинской практике мы ориентируемся не на тренды, а на показания — на то, что действительно нужно коже пациента.

Полинуклеотиды — это фрагменты ДНК, которые работают через восстановление собственных ресурсов клеток. Если таких препаратов нет, это не критично. У врача всегда есть альтернативы, и мы можем спокойно подобрать замену или методики с похожим эффектом».

По данным RNC Pharma, самым популярным препаратом с полинуклеотидами считается Plinest, на него пришлось 90% всех продаж в денежном выражении в январе-феврале 2026 года.

