В Прикамье могут разрешить строительство и реконструкцию АЗС у воды

В Законодательное собрание Пермского края внесли проект постановления с предложением разрешить строительство и реконструкцию АЗС в границах водоохранных зон. Соответствующую инициативу предложено направить в Госдуму РФ. Об этом сообщает telegram-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Законопроектом предлагается разрешить строительство, реконструкцию и эксплуатацию АЗС в границах вoдooxpaнныx зон на территории городских округов, где наиболее остро ощущается потребность в строительстве заправок. Условиями разрешения станут наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также оборудование АЗС очистными сооружениями.

Согласно действующим правилам, в России в границах водоохранных зон запрещено строить новые и реконструировать действующие заправки. В пояснительной записке отмечается, что ограничения не позволяют компаниям проводить модернизацию АЗС, а также внедрять технологии, снижающие риски негативного воздействия на окружающую среду.

Проект федерального закона будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний краевого парламента. В случае принятия, проект закона будет направлен на рассмотрение в нижнюю палату Федерального Собрания РФ.