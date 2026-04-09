Какие дороги хотят отремонтировать в Воронеже в 2026 году
Казенное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило конкурс на поиск подрядчика для ремонта 18 дорог облцентра. Начальная цена контракта — 1,3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Привести в порядок планируют участки дорог по следующим адресам:
- проезд от улицы Маршала Одинцова, 25Б/13 до улицы Артамонова, 34Ж;
- улица Карпинского;
- улица Софьи Перовской;
- устройство парковки на улице Чапаева;
- проспект Труда (от Московского проспекта до улицы Урицкого);
- улица Ломоносова (от остановки «Березовая роща» до улицы Тимирязева);
- переулок Краснознаменный;
- проспект Патриотов (от Юго-западного рынка до улицы Матросова);
- улица Революции 1905 года (от улицы Кольцовской до улицы Свободы);
- улица Грамши;
- улица Дорожная;
- улица Ленина;
- улица Фридриха Энгельса;
- Петровская набережная;
- улица Куколкина;
- улица Красноармейская (от улицы Кольцовской до улицы Кирова);
- бульвар Пионеров;
- улица 9 Января (от улицы Пушкинской до виадука).