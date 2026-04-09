Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Какие дороги хотят отремонтировать в Воронеже в 2026 году

Казенное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило конкурс на поиск подрядчика для ремонта 18 дорог облцентра. Начальная цена контракта — 1,3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Привести в порядок планируют участки дорог по следующим адресам:

  • проезд от улицы Маршала Одинцова, 25Б/13 до улицы Артамонова, 34Ж;
  • улица Карпинского;
  • улица Софьи Перовской;
  • устройство парковки на улице Чапаева;
  • проспект Труда (от Московского проспекта до улицы Урицкого);
  • улица Ломоносова (от остановки «Березовая роща» до улицы Тимирязева);
  • переулок Краснознаменный;
  • проспект Патриотов (от Юго-западного рынка до улицы Матросова);
  • улица Революции 1905 года (от улицы Кольцовской до улицы Свободы);
  • улица Грамши;
  • улица Дорожная;
  • улица Ленина;
  • улица Фридриха Энгельса;
  • Петровская набережная;
  • улица Куколкина;
  • улица Красноармейская (от улицы Кольцовской до улицы Кирова);
  • бульвар Пионеров;
  • улица 9 Января (от улицы Пушкинской до виадука).