«Минотавр» и другие тяжеловесы

79-й Каннский фестиваль огласил состав участников главного конкурса и части параллельных программ. Первым в списке конкурсных фильмов был объявлен «Минотавр» Андрея Звягинцева. Андрей Плахов предполагает, что это не совсем случайность.

Герои «Минотавра» даже за столом погружены в тяжелые раздумья

Герои «Минотавра» даже за столом погружены в тяжелые раздумья

Конкурсная программа нынешнего года выглядит солидно. В ней задают тон несколько тяжеловесов. Хирокадзу Корээда, уже побеждавший в Канне, представит фильм «Барашек в ящике»: супружеская пара обнаруживает гуманоида и пытается воспитать его как собственного ребенка.

Другой именитый японец Рюсукэ Хамагути покажет картину «Внезапно», снятую во Франции на тему моральных аспектов жизни домов престарелых.

Третий японский фильм снял Кодзи Фукада, он называется «Заметки Наги». Такое количество фильмов из одной страны, пусть даже такой богатой кинематографическими талантами, как Япония, необычно для каннского конкурса, за каждое место в котором идет многомесячная борьба в мировом масштабе.

Это касается и Испании, тоже необычно щедро представленной сразу тремя, точнее, даже четырьмя режиссерскими именами. Испанскую конкурсную сборную тоже возглавляет тяжеловес — не кто иной, как Педро Альмодовар с фильмом «Горькое Рождество».

Близка ему по духу своим черным антиклерикальным юмором режиссерская пара Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво, представляющая картину «Черный шар» по неоконченному произведению Гарсиа Лорки.

Еще один испанец Родриго Сорогойен участвует в конкурсе картиной «Любовь моя». Сюжет ее подозрительно напоминает нашумевшую в этом сезоне «Сентиментальную ценность»: Хавьер Бардем играет знаменитого режиссера, который хочет снять в своем фильме дочь, неудачливую актрису с семейной травмой.

Одним из самых ожидаемых фильмов конкурса стал «1949» («Отечество») поляка Павла Павликовского — о возвращении Томаса Манна в побежденную послевоенную Германию. Прославленного писателя играет Ханс Цишлер, его дочь Эрику — Сандра Хюллер, сына Клауса, покончившего с собой именно в этом году и именно в Канне,— Аугуст Диль. К списку режиссеров-тяжеловесов добавим еще несколько выходцев из Восточной Европы, правда, снимавших свои новые картины в Западной. Это венгр Ласло Немеш (фильм «Мулен») и румын Кристиан Мунджу («Фьорд»).

Но прежде всего — Андрей Звягинцев, чей фильм «Минотавр» был объявлен самым первым и весьма подробно прокомментирован худруком и программным директором фестиваля Тьерри Фремо. Он отметил, что Звягинцев не живет в России и в своей картине показывает российское общество с непривычной стороны.

Речь в «Минотавре» идет о жизни достаточно богатых людей, оказывающихся перед проблемой политического и морального выбора. Кроме того, Фремо назвал фильм Звягинцева в какой-то степени ремейком «Неверной жены» Клода Шаброля, поскольку это также драма супружеской неверности.

За свой предыдущий фильм «Нелюбовь» Звягинцев в очередной раз получил премию Каннского фестиваля. Это было уже девять лет назад, с тех пор много воды утекло, и поклонники давно ждут новой работы режиссера. Наконец она появилась: это плод франко-германо-латвийской копродукции.

Наконец, еще один тяжеловес Каннского конкурса — дважды оскароносец, иранский режиссер Асгар Фархади, давно работающий во Франции. Он покажет кинодраму «Параллельные истории» с великолепным актерским составом: Изабель Юппер, Катрин Денев, Венсан Кассель, Виржини Эфира, Пьер Нинэ.

Сюжет фильма связан с серией терактов в Париже 13 ноября 2015 года: в этот роковой вечер пересекаются судьбы разных персонажей. Самое интересное, что «Параллельные истории» — своего рода ремейк «Короткого фильма о любви» Кшиштофа Кесьлевского, который является частью его десятисерийного «Декалога». Молодой польский актер Мацей Мусял выкупил права на сценарий этого культового киносериала — и вот уже готов первый фильм.

Каннский фестиваль откроется 12 мая французской лентой «Электрическая Венера» Пьера Сальвадори — комедией про спиритические сеансы в Париже столетней давности.

Председателем жюри конкурса назначен корейский режиссер Пак Чхан Ук, чей фильм «Олдбой» получил в 2003 году в Канне гран-при и потом еще не раз был премирован на главном фестивале мира.