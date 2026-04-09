Газпромбанк и МИК запускают трек «Техлаб Москва» в сфере прикладного ИИ

«Техлаб Москва» — программа Московского инновационного кластера1 для ускоренного внедрения наукоемких ИИ-решений в сотрудничестве с крупнейшими отраслевыми компаниями. Программа запущена под задачу формирования инфраструктуры, в которой передовые технологические решения доходят до реального применения в индустрии. Ее принципиальное отличие от стандартных форматов — наличие верифицированного спроса от партнера: команда решает конкретную задачу партнера, который уже готов ее внедрить. Участвовать могут команды численностью до десяти человек из НИИ, университетов, исследовательских лабораторий и технологических компаний — при условии сочетания научной экспертизы и инженерных компетенций.

В рамках программы «Техлаб Москва» Газпромбанк выступает партнером по направлению прикладного ИИ. Технологическая задача, которую банк ставит участникам программы,— создание платформы мультимодального анализа речи, способной в режиме реального времени распознавать аномальные эмоциональные паттерны в поведении клиента и выявлять признаки стресса, недовольства или усталости, для того чтобы определить дальнейший сценарий взаимодействия с человеком. Для ее решения необходим научный подход: надежные модели детекции эмоциональных состояний формируются на основе фундаментальных исследований в области аффективных вычислений, обработки естественного языка и психоакустики.

«Задачи, которые мы выносим в программу, выходят за рамки классических инструментов речевой аналитики. Они требуют глубокого понимания того, как разные эмоциональные состояния проявляются в речи человека. Нам важно привлечь именно научные команды к анализу эмоциональных состояний, чтобы получить методологию, основанную на передовых фундаментальных разработках, и создать инструмент, который реально работает в условиях живого разговора»,— говорит Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка.

«Рынок решений для клиентcкой аналитики в России активно развивается. Спрос на технологии, способные лучше понять клиентов, будет только увеличиваться. “Техлаб Москва” — это программа, которая позволяет научным командам войти в этот рынок не с нуля, а с верифицированным запросом от одного из крупнейших банков страны и реальной инфраструктурой для внедрения»,— говорит Алексей Парабучев, генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер». «Техлаб Москва» объединяет исследовательские компетенции с конкретным отраслевым запросом и дает командам все необходимое, чтобы пройти этот путь до конца.

Заявки принимаются с 8 апреля по 8 июня 2026 года на сайте i.moscow

1Фонд «Московский инновационный кластер». (Фонд МИК)