Опекуны получили возможность регистрировать подопечных на «Госуслугах»

Правительство расширило список граждан, которых можно зарегистрировать на портале «Госуслуги», сообщили в Минцифры. Теперь опекуны и попечители вправе создавать учетные записи для детей и недееспособных взрослых.

Нововведение позволяет получать государственные услуги в интересах подопечных не только при личном обращении, но и онлайн. Постановление подписано правительством.

Процедура аналогична созданию детских аккаунтов: опекуну нужно запросить сведения об опеке в личном кабинете, оформить карточку подопечного, дождаться проверки данных и создать связанную учетную запись. Регистрация доступна как онлайн, так и через МФЦ.

Доступ к услугам для таких аккаунтов ограничен. Опекун сможет оформлять только «положенные по закону услуги», добавили в ведомстве.