Экопросвещение от «Росэнергоатома» признали лучшим

Масштабная программа концерна «Росэнергоатом» по экологическому просвещению заняла первое место в конкурсе госкорпорации «Росатом» в области корпоративной социальной ответственности и волонтерства имени А.П.Александрова. В нее вошли проекты, направленные на экологическое благополучие и развитие экологической культуры. В реализацию мероприятий было вовлечено 12 городов, в их числе Нововоронеж — город-спутник Нововоронежской АЭС.

Фото: Евгения Шашова

В программу по эко-просвещению вошли 29 масштабных мероприятий «Программы развития эко-компетенций Черноземья», реализованных сотрудниками Нововоронежской АЭС и Воронежским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» на территории региона. Участие в них приняли более 3,5 тыс. человек. Опыт нововоронежцев вошел в золотой фонд проектов и тиражируется в других городах.

Так, атомщики и эко-волонтеры проводили тренинги по практико-ориентированной подготовке молодежи в рамках Всероссийской конференции по образованию Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, профориентационные и эко-просветительские встречи, мастер-классы, технические виртуальные туры по Нововоронежской АЭС в вузах Черноземья. Эко-активисты реализовали пилотный образовательный проект в рамках устойчивого развития Центрально-Черноземного региона - конкурс юных исследователей в области ответственного отношения к окружающей среде «Дебют в науке». Большой интерес вызвала и акция с участием детей и подростков по высадке семян кремлевской елки в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 300-летия Воронежской губернии. Участники мероприятия заложили Капсулу времени с посланием молодому поколению на 2045 год, год 100-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Награду из рук генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева получила координатор по устойчивому развитию и корпоративному добровольчеству Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Ольга Романова.

Всего дипломами генерального директора «Росатома» были отмечены 25 нововоронежцев, представляющих НВАЭС, нововоронежский филиал «Атомэнергоремонта», администрацию г. Нововоронежа, Нововоронежскую городскую думу, Воронежский госуниверситет, НВПИ — филилал НИЯУ МИФИ, Совет ветеранов НВАЭС, Дом детского творчества г. Нововоронежа.