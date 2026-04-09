Власти Чувашии направят 697 млн рублей на развитие Ядрина

Правительство Чувашии утвердило долгосрочный план социально-экономического развития агломерации города Ядрин с финансированием 697 млн руб. Распоряжение подписал председатель кабинета министров Сергей Артамонов.

Из этой суммы 628,1 млн руб. поступит из федерального бюджета, 19,2 млн руб. выделит республика, еще 1,1 млн руб. обеспечит местный бюджет.

План включает 12 мероприятий, в том числе модернизацию систем ЖКХ, строительство котельной, ремонт стадиона, обновление школы № 2 и детского сада «Сказка», а также ремонт дорог и переоснащение библиотеки.

