Минтруда Франции: число больничных в стране достигло «астрономического» уровня

Министр труда Франции Жан-Пьер Фаранду заявил, что рост числа больничных отпусков в стране «вышел из-под контроля», а количество больничных дней достигло «астрономического» уровня. Об этом пишет France Info. Из-за этого правительство планирует внедрить «средства профилактики» прогулов.

Рост числа больничных, по словам министра, ставит в затруднительное положение предприятия и дорого обходится системе социального обеспечения. Ежегодно во Франции регистрируется более 9 млн больничных отпусков, что составляет 30 тыс. в день. Господин Фаранду также отметил, что есть и объективные причины увеличения числа больничных в стране — старение рабочей силы и рост проблем с психическим здоровьем.

Для борьбы со злоупотреблениями сотрудников больничными власти Франции предлагают создать «кнопку оповещения» для работодателей с запуском дополнительных проверок, если причины, по их мнению, недостаточно убедительные.

Екатерина Наумова