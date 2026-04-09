Промпроизводство в Германии по итогам февраля неожиданно упало

Промышленное производство в ФРГ в феврале снизилось на 0,3% в сравнении с январем. Такие данные опубликовало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Сокращение оказалось неожиданным — аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 0,7%.

В то же время, по подсчетам Destatis, германский экспорт в феврале превысил ожидания — он вырос на 3,6% в сравнении с январем, составив €135,2 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали рост лишь на 1%. Импорт также увеличился — на 4,7%, до €115,4 млрд.

Как отмечают аналитики, результаты по промышленному производству за февраль означают, что и показатели за весь первый квартал могут оказаться разочаровывающими. «Опубликованные сегодня данные указывают на то, что слабость в германском промышленном секторе наблюдалась еще до начала конфликта в Иране»,— заявил Reuters старший экономист по Европе компании Capital Economics Эндрю Кэннингем. По его мнению, показатели сектора останутся довольно слабыми в течение года, хотя такого спада, как во время энергетического кризиса 2022 года, удастся избежать.

Яна Рождественская