Стоимость проезда в автобусе в Камбарке вырастет до 45 рублей

Стоимость проезда в недавно запущенном общественном транспорте Камбарки с 15 апреля поднимется до 45 руб. Это на 10 руб. больше, чем сейчас. Об этом пишет газета «Камская Новь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сообщество во «Вконтакте» «Камбарка Онлайн» Фото: сообщество во «Вконтакте» «Камбарка Онлайн»

Это связано с приказом регионального минстроя о повышении тарифа на регулируемых маршрутах до 45 руб. Рост цены проезда затрагивает все муниципалитеты, включая Ижевск.

Напомним, общественный транспорт в Камбарке возобновил свою работу 2 апреля, спустя 10 лет перерыва. Автобусы не ходили в городе из-за недостаточного финансирования перевозчиков. Сейчас временный контракт заключен с перевозчиком из Сарапула — ИП Юрием Караваевым.