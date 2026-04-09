Стоимость проезда в автобусе в Камбарке вырастет до 45 рублей
Стоимость проезда в недавно запущенном общественном транспорте Камбарки с 15 апреля поднимется до 45 руб. Это на 10 руб. больше, чем сейчас. Об этом пишет газета «Камская Новь».
Это связано с приказом регионального минстроя о повышении тарифа на регулируемых маршрутах до 45 руб. Рост цены проезда затрагивает все муниципалитеты, включая Ижевск.
Напомним, общественный транспорт в Камбарке возобновил свою работу 2 апреля, спустя 10 лет перерыва. Автобусы не ходили в городе из-за недостаточного финансирования перевозчиков. Сейчас временный контракт заключен с перевозчиком из Сарапула — ИП Юрием Караваевым.