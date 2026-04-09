Концерт Антохи MC, таганрогский театр в Ростове и лекция о женщинах рода Романовых

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерт инди-исполнителя Антохи MC, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также посетить лекцию о женщинах рода Романовых. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В пятницу 10 апреля в 18:00 в ростовском КСК «Экспресс» пройдет концерт Big Baby Tape — одного из популярных российских хип-хоп исполнителей. Известность пришла к 26-летнему рэперу после выхода в 2024 году альбома Peekaboo, записанного совместно с музыкальным продюсером Aarne и при участии исполнителей Toxi$, Платина, Feduk и Icegergert.

Стоимость билетов — от 4549 руб. (16+)

В субботу, 11 апреля в 19:30 в клубе «Родня» выступит мультиинструменталист, певец и трубач Антоха МС (Антон Кузнецов). Его музыка — это смесь рэгги, хауса, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. На концерте Антохи МС прозвучат главные хиты, свежие треки и материал, не вошедший в сет прошлогодних концертов.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (12+)

Также 11 апреля в 20:00 в клубе «Мед» состоится концерт хип-хоп исполнителя Thomas Mraz. Артист проводит большой тур, посвященный десятилетию альбома «May 13», в который вошли хиты Rolling Stoner, Gloucoma и Houston. На концерте помимо них и других старых треков будет исполнен свежий материал.

Стоимость билетов — 3000 руб. (16+)

Какие спектакли посетить

В Ростовском музыкальном театре в субботу 11 апреля в 18:00 труппа Таганрогского театра им. Чехова покажет драму «Человек в футляре».

Главный герой спектакля Беликов — не просто чеховский персонаж, а реальный человек, живший в Таганроге. До сих пор существует дом, в котором он жил, и гимназия, в которой он работал. Поэтому в спектакле события дополняются «реальными картинками из жизни» — например, звучат конкретные правила поведения учеников в гимназии, найденные в архивных документах, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

Театр-студия Ханжарова 11 апреля в 20:00 покажет драму «Хроника одного убийства». Спектакль поставлен по рассказу Ивана Бунина «Дело корнета Елагина». Это одна из самых загадочных историй в творчестве писателя. В основе сюжета лежит реальное происшествие, но автор превращает его в притчу о любви и смерти.

Стоимость билетов — 1500 руб. (18+)

Театр драмы им. Горького в воскресенье, 12 апреля в 18:30 покажет комедию «Женитьба». В описании спектакля указано, что он «пропитан желанием счастья и стремлением к счастью», а все герои в нем по-гоголевски разные и очень яркие. «Женитьба» является от одной из последних работ ушедшего из жизни талантливого режиссера Сергея Арцибашева.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В ростовских кинотеатрах в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — трагикомедию с Робертом Паттинсоном и Зендеей «Вот это драма!».

Герои фильма Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает об Эмме то, что предпочел бы не знать. Теперь их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.

Стоимость билетов — от 270 руб. (18+)

Еще одна премьера этой недели — российский фильм «Хейтер» с Алексеем Серебряковым, Марией Ароновой и Павлом Деревянко в главных ролях.

По сюжету фильма провокации анонимного хейтера постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми.

Стоимость билетов — 390 руб. (16+)

10 апреля в 19:25 в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» покажут драму 1964 года «Красная пустыня». Это первый цветной полнометражный художественный фильм режиссера Микеланджело Антониони. Лента получила приз «Золотой лев» XXV Венецианского кинофестиваля за лучший фильм.

Стоимость билетов — 550 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

10 апреля в 19:00 в отеле Mercure пройдет лекция «Женщины рода Романовых». Кандидат исторических наук Ксения Гриценко проведет лекцию в свободном, живом стиле выступления. Она расскажет о самых ярких представительницах императорской семьи, сыгравших большую роль в судьбе не только правителей, но и всей страны в целом. Лекция поможет по-новому взглянуть на историю России — через призму личных судеб и человеческих отношений, обещают организаторы.

Стоимость билетов — 1700 руб. (0+)

