В 2025 году у 16,5 тысяч беременных в Петербурге выявили экстрагенитальные патологии

По итогам 2025 года в Санкт-Петербурге родилось около 50 тысяч детей. За этот период в городе выявили 16,5 тысяч беременных с той или иной экстрагенитальной патологией, которые не касаются беременности, а уже появились у женщин к этому возрасту, рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению города Виталий Беженарь.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Частота в связи с этим преждевременных родов превышает 2,5 тыс. Это все категории риска женщин, которые нуждаются не просто в акушерской помощи, а зачастую еще в высокотехнологичной помощи»,— заявил господин Беженарь.

Он добавил, что до 2016 года в Санкт-Петербурге число новорожденных ежегодно росло, однако последние девять лет — снижается. По итогам 2024 года в Санкт-Петербурге было зафиксировано снижение числа родов более чем на 3%. В 2025-м — менее чем на 1,5%, пишет ТАСС.

Виталий Беженарь подчеркнул, что сегодня главная особенность демографической ситуации заключается в планировании первой беременности в отсроченном репродуктивном возрасте — ближе к 30 годам. По мнению эксперта, эта тенденция может негативно сказаться на успешности планирования беременности, а также на здоровье женщины.

Матвей Николаев