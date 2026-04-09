Двоим жителям Ульяновской области предъявлено обвинение в изготовлении оружия

Сотрудники управления ФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии с региональным управлением МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Ульяновской области, причастных к незаконному изготовлению огнестрельного оружия. Об этом в четверг сообщило УФСБ.

По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что фигуранты приобретали через интернет сигнальные пистолеты, пули и гильзы для последующей их переделки в боевые аналоги.

В результате обысков в двух гаражных помещениях и по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты переделанные под боевую стрельбу два сигнальных пистолета, холостые патроны и свинцовые пули, а также инструменты, используемые для изготовления средств поражения. По результатам проведенной экспертизы изъятое оружие признано боевым.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение в изготовлении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ, от четырех до шести лет лишения свободы). Одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

По данным УФСБ, следственные действия продолжаются, выясняется причастность к преступлению иных лиц.

Андрей Васильев, Ульяновск