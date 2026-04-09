В Ярославле ветер повалил деревья
Сильный ветер повалил деревья в Ярославле. Как сообщили в МБУ «Горзеленхозстрой», специалисты уже устраняют последствия непогоды.
Фото: МБУ «Горзеленхозстрой»
«Наши бригады немедленно выехали на места происшествий и уже ликвидируют последствия стихии. Работы ведутся с соблюдением всех мер безопасности»,— сообщается в соцсетях предприятия.
Падение деревьев произошло в разных районах города и создало угрозу для прохожих, транспорта и коммуникаций. Ранее областное МЧС предупреждало, что сильный ветер в регионе сохранится до конца суток 9 апреля.